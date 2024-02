Danijela Martinović zavrnila fanta

Sedaj že nekdanji kriminalistični inšpektor Josip Plavić je nova ljubezen hrvaške pevke Danijele Martinović in po duši glasbenik. Za hrvaški portal 24sata.hr je prvič spregovoril o tem, kaj mu pomeni glasba in zakaj je ponovno zavladala v njegovem življenju.

Znova se je namreč povezal s svojo glasbeno skupino, ta je posnela tudi novo balado. A pesem ni bila namenjena njim.

Josip je, kot pravi zase, po duši roker in glasba je bila zanj vse življenje pomembna, ne pa vedno na prvem mestu. Sedaj se je to spremenilo. Zapustil je delo v policiji in se odločil za čisto drugačno kariero:

»Pomagati in služiti je velika odgovornost in vsakodnevno razdajanje. O svojem delu ne smeš govoriti z nikomer, ne smeš dajati izjav.

In v trenutku, ko stres začne vplivati na psihofizično stanje, je treba spremeniti življenje in navade. Življenje je prelepo in samo eno.

Obstajajo še drugi, veliko manj stresni načini, kako pomagati,« je povedal Josip, ki se vrača k svoji prvi ljubezni. Po 16. letih odmora se je znova združil s člani skupine Izvan zakona. Prijatelji, povezani vse od srednje šole najavljajo nov album.

»Predah od glasbe je očitno nekaj, kar sem potreboval. Vsak od nas je na nek način zaključil določeno življenjsko obdobje in glasba nas je znova pripeljala na isto mesto.

Natančno tja, kjer smo se pred 16 leti ustavili,« je še povedal Josip, glavni vokalist skupine šestih glasbenikov.

Naslovno pesem, balado Na kiši plešem, je sicer namenil svoji izvoljenki Danijeli Martinović:

»Zavrtel sem ji pesem, ki je bila tedaj še v demo verziji. V tistem trenutku se mi je zdela idealna za ženski vokal, saj sam nikoli nisem niti pisal niti pel balad.

Ko jo je slišala, je dejala, da je pesem drugačna in nekako moja in da bi jo moral s skupino posneti jaz. Ni me bilo treba dolgo prepričevati.

Ostale pesmi z albuma so bolj rokerske in Danijeli so všeč tudi te. Morda vas bo to presenetilo, a ona je po duši prava rokerica,« je še povedal pevec.