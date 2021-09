Da se bo lahko poročila, se je odrekla milijonu

Japonci ženina ne marajo. FOTO: Soe Zeya Tun/Reuters

Selitev v ZDA

leta sta že zaročena.

Po poroki se bo Mako najverjetneje preselila v Združene države Amerike, kjer že živi njen zaročenec, sicer diplomirani pravnik.

Japonska princesabo, kot kaže, le dočakala svoj poročni dan, ki naj bi se zgodil še letos. Nečakinja cesarjain njen izbranecsta zaroko oznanila na tiskovni konferenci 3. septembra 2017. Večno zvestobo naj bi si obljubila leto pozneje, a so iz cesarske palače sporočili, da je poroka prestavljena na leto 2020, saj so izvedeli, da je Komurova družina, natančneje mama, vpletena v finančni škandal, ki ga je celotna družina princese Mako javno obsodila.A poroke tudi lani ni bilo, uradno zaradi pandemije novega koronavirusa, neuradno zaradi nasprotovanja družine. Slednje je njen oče princzanikal in dejal, da proti poroki nima nič, dokler se z njo strinja javnost. »V ustavi je zapisano, da se morata obe osebi, ki se želita poročiti, z zakonom strinjati, da je ta veljaven in dovoljen. Če si tega oba res želita, moram to kot eden od staršev spoštovati. A menim, da mnogi Japonci niso navdušeni nad zaroko,« je lani dejal princ. Ker si je Keijeva mama od nekdanjega zaročenca izposodila okrog 40.000 evrov, nekaj denarja naj bi bilo namenjenega za Keijevo šolanje, ki jih ni nikoli vrnila, se Japonci zdaj sprašujejo, ali ni 29-letnik princese za roko prosil bolj zaradi finančne koristi kot iz ljubezni.Temu je težko verjeti, saj bo Mako kot druge članice kraljeve družine, ki se poročijo z običajnimi državljani, izgubila plemiški naziv ter vse ugodnosti, ki ji kot princesi pripadajo, vključno s finančnimi.Kot dokaz, da gre za resnično ljubezen, se bo Mako zdaj menda odrekla milijonu evrov davkoplačevalskega denarja, ki ga tradicionalno prejmejo princese, ko zapustijo kraljeve vrste. S tem naj bi jim bil olajšan prehod iz vzdrževanih in premožnih deklet v ženske z veliko nižjimi prihodki ter življenjskim standardom. Za to je menda prosila princesa sama, ki ne ve več, kaj naj z zaročencem še storita, da mu bodo Japonci odpustili ter verjeli, da so njegovi nameni povsem dobri in iz srca.Ali je po trenutno veljavnih zakonih omenjeni znesek sploh mogoče zavrniti, pa mora najprej proučiti vlada. Kaj takšnega se namreč še ni zgodilo, zato nimajo pripravljenega načrta, kam z denarjem. Prav tako naj bi se princesa in Kei Komuro poročila tiho in brez tradicionalnih poročnih obredov, med katerimi si družini izmenjata darila, sledi še uradno spoznavanje družin, ki se bosta s poroko združili v eno. Če se bo to res zgodilo, bo Mako prva članica japonske cesarske družine v več kot stoletju, ki bo v zakonski stan vstopila brez njih. Po poroki se bo najverjetneje preselila v Združene države Amerike, kjer že živi Kei Komuro, diplomirani pravnik, ki bo sredi decembra izvedel za rezultate pravosodnega izpita, za katerega je prepričan, da ga bo uspešno opravil. Naslednji korak je, da si poišče službo v kateri od newyorških pisarn. Kaj naj bi tam počela Mako, ki je študirala muzeologijo in zgodovino umetnosti, ni znano.Japonci so zadnjo novico o poroki sprejeli z mešanimi občutki. »Treba je spoštovati princesina čustva, a bi si kljub temu želel, da gospod Komuro škandal z denarjem javno pojasni,« je dejal 52-letni Japonec, medtem ko njegova 20-letna rojakinja s princeso sočustvuje in ji želi vse dobro: »Resda se je rodila v cesarsko družino, a še vedno je princesa Mako le človek. Mislim, da ji mora biti strašno hudo, ko posluša in bere vse te kritike na račun zaročenca in poroke. Upam, da ji bo uspelo zaživeti, kot si sama želi.«