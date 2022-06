Cosby znova kriv

Preteklosti vendarle ne more povsem ubežati: propadlega televizijskega zvezdnika in komika Billa Cosbyja so na civilnem sodnem procesu spoznali za krivega spolnega napada, ki naj bi se zgodil leta 1975 na Playboyevem posestvu.

Njegova žrtev naj bi bila takrat komaj 16-letna Judy Huth, ki ji je uspelo poroto na sodišču v Santa Monici prepričati o Cosbyjevi krivdi; nekdanji zvezdnik, ki je nedavno prišel izza zapahov, bo moral tožnici plačati pol milijona dolarjev oziroma 476.000 evrov. Cosby, ki je bil takrat star 37 let, naj bi Huthovo in njeno sošolko iz srednje šole spoznal nekaj dni pred zabavo v razvpiti graščini, tam pa naj bi zvezdnik svojo žrtev zvabil v spalnico, ji potisnil roko med noge, izvlekel svoj spolni ud in ji zaukazal, naj ga zadovolji. Danes 64-letna Huthova je dolga leta, desetletja, molčala o grozljivi izkušnji, spregovorila je šele leta 2014, ko so igralca podobno nagnusnih dejanj obtožile številne druge ženske.

Judy Huth je bila ob domnevnem napadu stara 16 let. FOTO: Lucy Nicholson,Reuters

Pritožil se bo

Danes 84-letni Cosby je torej kriv, da je namenoma povzročil škodljiv spolni stik s Huthovo, za katero bi moral sam vedeti ali razumsko presoditi, da je še mladoletna, je sklenilo sodišče v Santa Monici in nekoč priljubljenega očeta iz nanizanke Cosbyjevi obsodilo na denarno kazen. Propadli komik se procesa sicer ni udeležil, saj naj bi zaradi glavkoma oslepel in ne zmore potovati, je pa v videoposnetku pod prisego odločno zanikal spolno zlorabo Huthove; priznal je, da je dekle zares spoznal in se z njo tudi sestal, a brez kakršnih koli telesnih stikov, povrhu pa da je bila ob srečanju že polnoletna. Ob obsodbi so iz njegovega tabora že napovedali pritožbo, sklicujejo se predvsem na nezanesljivost domnevne žrtve, ki je izjave o preteklem dogajanju večkrat spreminjala. Tako je najprej trdila, da je bila ob napadu stara 15 let, pozneje pa je starost dvignila za eno leto.

476 tisočakov bo moral plačati domnevni žrtvi.

Obsodba pa je le skromno zadoščenje za številne žrtve, ki so Cosbyja v zadnjih letih obtožile spolnega napada. Spomnimo, nekdanjega televizijskega zvezdnika so 2018. obsodili spolnega napada na košarkarico Andreo Constand leta 2004, a je spretna komikova odvetniška ekipa kmalu začela opozarjati na domnevno kršene pravice svoje stranke. Tožilec namreč po prijavi Constandove, ki jo je vložila eno leto po napadu, Cosbyja najprej ni preganjal, zato je žrtev z napadalcem sklenila poravnavo, in sicer v znesku treh milijonov evrov. Med zaslišanjem je Cosby priznal, da je svojo žrtev omamil oziroma ji pomagal s tabletami za pomiritev, kot je pojasnil. To izjavo je sodišče med poznejšim kazenskim postopkom, leta 2015, uporabilo kot obremenilno proti obtoženemu in ga obsodilo, a se je izkazalo, da se je Cosby 2005. dogovoril, da izjav iz civilnega postopka ne bodo uporabili pri morebitnem kazenskem pregonu, kar je bil pravzaprav pogoj, da je privolil v poravnavo in priznanje.

Z Andreo Constand se je poravnal za tri milijone. FOTO: Mark Blinch, Reuters

Cosbyju so s tem, kot je sklenilo vrhovno sodišče, kršili pravice; po dveh letih je tako lansko poletje odkorakal na prostost in ne bo odsedel preostanka od prisojenih desetih let. Vseskozi je vztrajal pri nedolžnosti, po njegovih besedah naj bi vse domnevne žrtve z njim občevale po lastni želji.