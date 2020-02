Priljubljeni prijatelji prihajajo spomladi

Zgodba v rokah zvezdnikov

10 čarobnim sezonam bo sledila posebna epizoda.

Vse od 25-letnice slovite serije si oboževalci močno želijo vnovične združitve priljubljene šesterice: starši, ki so destletje spremljali znamenito nanizanko, so nad Prijatelji navdušili svoje najstniške otroke, in kot kaže, bodo prav vsi ljubitelji simpatičnih Newyorčanov prišli na svoj račun že v prihodnjih mesecih.Potem ko ježe pred časom potrdila, da Prijatelji nekaj kujejo, dolgo ni bilo povsem jasno, s čim točno bodo postregli na malih zaslonih. Ameriški mediji zdaj menda na podlagi zanesljivih virov poročajo, da se pretočna platforma HBO Max navdušeno dogovarja o vsebini posebne epizode, ki naj bi bila na sporedu celo že to pomlad! Zvezdniki, poleg Anistonove šein, naj bi sami dejavno, menda brez scenaristov, soustvarjali zgodbo, pricurljalo pa je še, da se dogajanje morda niti ne bo navezovalo na zadnjo epizodo, ki so jo predvajali maja 2004. Pri projektu menda sodelujeta tudi avtorja serije,inSpomnimo, Rachel, Monico, Phoebe, Chandlerja, Joeyja in Rossa je zadnja leta mogoče spremljati na Netflixu, prav po zaslugi pretočne platforme so obudili nekdanjo slavo, znova dosegli neverjetno gledanost in potrdili status ene najuspešnejših nanizank vseh časov. Taktirko nad šesterico bo aprila, kot je znano, prevzel HBO Max. Nanizanka bo tako nedvomno vroči adut platforme, ki si je z napovedjo posebne epizode že zagotovila številne privržence. A vse ima seveda svojo ceno: Jennifer, Courteney, Phoebe, Matthew, Matt in David, ki kot pravi prijatelji vedno držijo skupaj, so se z delodajalci menda znova dogovorili za enak honorar, ki pa bo še višji kakor v desetletju snemanja nanizanke. Vsak naj bi za posebno epizodo prejel več kot dva milijona evrov, nekateri poročajo celo o treh.