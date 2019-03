Nov šov: matere bodo posnele pornografski film

V zadnjem delu bodo izdelek pokazale svojemu otroku.

Sarah Louise je po poklicu fotografinja porok.

Resničnostne oddaje očitno ne poznajo meja. To dokazuje tudi nova serija televizijske postaje Channel 4 z naslovom Mamice snemajo porno (Mums make porn). Osnova zamisel oddaje je, da je pet mater zgroženih nad pornografskimi filmi, ki so jih našle na spletu, zato so se odločile same posneti žgečkljivi film, za katerega ne bi imele zadržkov, če bi ga gledali njihovi otroci. Takoj je treba povedati, da ne bodo nastopale v njem, temveč ga bodo pomagale režirati in producirati. Končni izdelek naj bi bil pornografski film, ki je realističen in promovira pozitiven odnos do spolnosti.Nadaljevanka bo imela tri dele, v njih bomo lahko videli, kako se matere poglobijo v industrijo pornografskih filmov – ena izmed udeleženk je nad videnim tako pretresena, da od projekta celo odstopi. Ob neki priložnosti zajoče med gledanjem bolj nasilnega pornofilma na spletu. Na koncu bodo nastali film prav zares pokazale svojim otrokom.iz Boltona je mati šestih otrok, ob gledanju pornofilma posilstva je bila tako prizadeta, da je bruhala. »Če bi to bila prva spolna stvar, ki bi jo gledala, bi se bala seksa. Otrokom moramo pokazati nekaj drugega, ne teh grozot, ki se najdejo na spletu. Če bi se moj sin tako obnašal do ženske, bi ga brcnila v ... V pornofilmih niso običajne ženske, igralci in igralke zavajajo otroke. Mladostniki morajo vedeti, da to ni normalno,« je dodala 40-letna Sarah, ki je po poklicu fotografinja porok.V osnovi današnja mladina razume pornografske filme kot sredstvo izobraževanja o spolnosti. »Pornografski svet je v rokah moških, prav zaradi tega bi rade izzvale pogovor o spolni izobrazbi in naslovile teme soglasnih odnosov, varne spolnosti in enakosti.« Sarah Louise je dodala, da je želela izpostaviti tudi negativne stereotipe, kako bi moralo biti videti žensko telo. »Upam, da bodo gledalci spremljali nadaljevanko, prva epizoda bo predvajana v sredo, 20. marca, ob deseti zvečer, ogled ni primeren za mlajše od osemnajst let.« Matere so pri izdelavi svojega pornofilma sodelovale s strokovnjaki iz posla, ki so jim dali vse potrebno znanje in opremo. Po statističnih podatkih je 65 odstotkov 15-letnikov že videlo pornografski film, prav tako si ga je ogledalo 28 odstotkov 11- in 12-letnikov.