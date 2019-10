Kostelić bo dobil dvojčici

instagram Ima že dva fantka, dobil bo še dve deklici. FOTO: instagram

Želela sta si veliko družino

Navdušena nad smučanjem

Kostelićevi se vztrajno širijo, saj je na začetku leta mamica postala tudi Janica Kostelić.

Hrvaška legenda belih strminbo 23. novembra praznoval okroglo štiridesetico, a si njegovi ženini treba beliti glave s tem, kaj naj ljubljenemu podari za njegovo veliko obletnico. Že zdaj mu je namreč poklonila najlepše darilo. Izrekla je namreč tri popolne besedice, zaradi katerih je smučarski as od veselja skočil do neba.»Spet sem noseča!« mu je dejala in hkrati pridala, da bo tokrat spet očka kar dvakratno. Njuna ljubezen, ki sta jo s poroko potrdila pred petimi leti, je namreč obrodila dvojni sad, saj bo menda že marca na njihovem domu zadonel jok dveh deklic.Ko je Ivico in Elin leta 2006 pot zanesla na avstrijski ledenik Hintertuxer, ne eden ne drugi ni čutil hladu okoliškega snega, temveč le toplino. V hipu, ko sta se Hrvat in Islandka prvič uzrla, je med njima vroče zaprasketalo, iskrice privlačnosti pa so zagorele v ogenj strasti in ljubezni, ki sta si jo osem let pozneje nato potrdila pred 150-glavo množico svatov. Da bi bila čaša njune sreče polna, sta še v tistem istem letu na svet pozdravila prvorojenca, leto in pol pozneje pa se mu je pridružil še bratec»Vsak novi dan z mojima otrokoma prinaša nove radosti. Uživam že v tem, ko ju gledam, kako rasteta, se razvijata in napredujeta. Njuna brezmejna ljubezen in odprtost do novih izkušenj navdušujeta in se ne moreta primerjati z ničimer drugim v življenju,« je o čarih očetovstva zaljubljeno žgolel Ivica, a dva otroka mu nista bila dovolj. Ne on ne Elin namreč nikoli nista skrivala, da si želita še večje družine. Očitno nista sanjarila v prazno, saj bodo že marca iz štiričlanske družine postali šestčlanska. »Presrečni in noro vznemirjeni smo, a prihoda kar dveh sestric se verjetno najbolj veselita Ivan in Leon,« je dejal Kostelić.Prihod dvojčic bo vsekakor spremenil družinsko dinamiko na domu Kostelićevih, a zaljubljenca ne dvomita, da bo v dodatnem hrupu in tekanju njihova družinska idila popolna. Sploh ker se je Ivan že do zdaj odlično izkazal kot starejši brat, tako bosta lahko skupaj z Leonom malih vragolij in otroških norčij učila tudi deklic ter ju pazila. »Ivan Leona skoraj ne spusti izpred oči, stalno pazi nanj in ga opozarja, če kaj naredi narobe. Če se mu zazdi, da bi bil Leon lahko v nevarnosti, me nemudoma pokliče. Resnično je skrben starejši brat,« je o sinovih povedala Elin in dodala, da to seveda ne pomeni, da se po bratsko ne pričkata, »a se hitro tudi pomirita in sta spet najboljša prijatelja«.Že dva radoživa kratkohlačnika sta lahko precejšnji zalogaj, s štirimi otroki pri hiši bo še neprimerljivo bolj živahno in neprespano, a aktivna Ivica in Elin znata poskrbeti za presežek otroške energije. »Ogromno smo zunaj. Ni pomembno, ali sije sonce ali dežuje, fanta obožujeta naravo, sploh Ivan rad teka naokoli,« je povedala Elin in dodala, da ju Ivica že zdaj uči orientacije v naravi, kako na prostem zgraditi zaklon in zanetiti ogenj, seveda pa ju je tudi že postavil na smuči.»Smučanje jima je nadvse všeč. Predstavil sem jima tudi druge športe, a najbolj ju je navdušilo prav smučanje. Želel bi si, da bi toliko navdušenja pokazala tudi za kaj drugega, denimo rokomet ali nogomet, čeprav je, ko potegnem črto, pomembno le to, da nekaj počneta z ljubeznijo,« pa pravi Ivica in dodaja, da je vse še večinoma le igra. Ne nazadnje najbolj oživita, ko družinsko plešejo, skačejo in prepevajo.Po očetu sta fantiča očitno podedovala strast do belih strmin, uči ju tudi preživetja v naravi, mama pa malčka, čeprav se je zaradi ljubezni naučila hrvaščine, uči svojega jezika. Kajti če fantiča z Ivico govorita hrvaško, se Elin z njima pogovarja izključno v islandščini. Verjetno ne bo nič drugače niti po prihodu dojenčic.