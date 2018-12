Kanye West priznal: Položil bi vse štiri sestre Kim Kardashian

Ameriški glasbenikje šokiral javnost in ženino družino. V skladbi XTCY je priznal, da ima grešne misli o sestrah svoje ženein da bi rad spal z vsemi štirimi.»Imaš umazane misli? Jaz jih imam še več. Imaš svakinjo, ki bi jo položil? Jaz imam štiri,« se glasi sporni verz, ki namiguje nainKardashian in prav tako nain. V nadaljevanju skladbe je šel še dlje in priznal, da počne »nesvete« stvari ob pogledu na njihove fotografije.Kimini podporniki so nad slišanim dobesedno zgroženi in se sprašujejo, kako je mogoče, da tolerira tako vedenje. »Upam, da jim to ne laska. To je naravnost čudaško,« se glasi le eden izmed številnih zapisov in odzivov na objavljeno skladbo.Kanye je sicer v nedavnem intervjuju zpriznal, da se njegov odnos do žensk po rojstvuinni bistveno spremenil. »Ne, še vedno gledam Pornhub.«