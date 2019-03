FOTO: Modna policija nori: superzvezdnik si je privoščil velik kiks

Nogometni zvezdnik Zinedine Zidane je razburil modno policijo, ko se je na tiskovni konferenci pojavil v ponesrečeni kombinaciji oprijetih kavbojk in elegantnega suknjiča. »Šlo za ubijalsko kombinacijo – upamo, da je s tem zabil zadnji žebelj v krsto tesno oprijetega džinsa na moških,« so zapisali pri Guardianu.



Še najhujši del pa so zavihki kavbojk, ki segajo do polovice meč, s tem pa optično skrajšajo njegove noge, pod njimi pa je Zidane, brez nogavic, razkazoval gole gležnje. Tudi nad suknjičem, ki ga največkrat primerjajo s prekratko šolsko uniformo, nihče ni bil navdušen.