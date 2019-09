FOTO: Izklesana Kolinda razkrila svoje mere

Hrvaška predsednicaje iz dneva v dan bolj fit. To je dosegla s spremenjenim načinom življenja in mediji poročajo o njenem izklesanem telesu. Razkrili so tudi njene telesne mere, ki naj bi bile blizu idealnim, saj so 110-67-96 (prsi-pas-zadnjica). Njena prehrana je sestavljena pretežno iz rib in piščanca. Dieta, ki je obnorela Hollywood, med drugim tudi zvezdnice, kot sta Jennifer Aniston in Monica Belluci, zdaj pridobiva oboževalce med znanimi tudi pri naših sosedih. Ena izmed zadnjih zadovoljnih preizkuševalk te stroge, a neverjetno učinkovite diete je hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović. Tej dieti gre pripisati zavidljivo postavo hrvaške političarke, s katero se ponaša v zadnjem času.V preteklem letu je shujšala več kot 20 kilogramov in postala prava politična manekenka. Recimo v ruskem časopisu so ji ponudili celo modno snemanje. Obleke, ki jih nosi, pa hitro postanejo modni hit.