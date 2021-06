Chris Brown s pestmi nad žensko

Zaradi nasilja se je že večkrat znašel na sodišču. FOTO: Alberto E. Rodriguez/REUTERS

Najodmevnejši je bil njegov izbruh nad nekdanjim dekletom Rihanno.

Ni skrivnost, da je ameriški r'n'b' pevecvroče krvi in se, ko mu dogori nadvse kratka vrvica, raje kot k besedam zateče k pestem. Po več obtožbah nasilja, ko mu je sodišče prisodilo tudi zaporne kazni, družbenokoristno delo in tečaj za nadzorovanje besa, je zvezdniku leta 2014 sicer v bran stopil zdravnik, češ da pevec živi in se bori z bipolarno motnjo, sodno predpisane terapije zaradi njegove nagnjenosti k izbruhom nasilnega besa pa da so obrodile sadove. »Ogromno se je naučil, pridobil veščine za nadzorovanje jeze, pokazal je, da je osebnostno zrasel,« je zdravnik (njegovo ime je v sodnih spisih zakrito) tedaj pisal sodišču.A čeprav je Brown verjetno tudi v resnici kazal znake znatnega izboljšanja vedenja, je dokazal, da volk pač ne spremeni svoje narave: spet se je znašel pod drobnogledom policije, saj naj bi se s pestmi spravil nad gostjo v svoji hiši. Obtožnica sicer še ni vložena, a policijska preiskava domnevnega napada je v teku.V dveh mesecih je policija že dvakrat potrkala na vrata zvezdnikovega doma. Sprva na začetku maja, ko se je pevec požvižgal na protikoronske ukrepe in si priredil bučno rojstnodnevno zabavo z med 300 in 500 »najboljšimi« prijatelji. Tedaj je imel srečo, da so predstavniki oblasti živahen žur zgolj razpustili, doletela ga ni niti denarna globa, a zdaj se je verjetno znašel v nekoliko večjih škripcih. »Žrtev je dejala, da sta se z osumljencem sprla, nato pa jo je udaril,« je vse, kar je policija pripravljena razkriti.Uradno je znano le, da je do bolečega incidenta prišlo minuli petek na Chrisovem razkošnem losangeleškem domu, zdaj pa je pricurljajo še, da njegova boksarska vreča iz mesa in krvi sicer ni utrpela (večjih) poškodb, da pa je bil udarec tako močan, da je zaradi sile z ženske odfrčal del njenih lasnih podaljškov.Anonimna ženska je občutila moč, ki jo lahko imajo Chrisovi udarci, teh nihče ne pozna tako dobro kot njegovo nekdanje dekle, pevka, ki jo je leta 2009 celo spravil v bolnišnico, incident je prišel na vse tabloidne naslovnice. Vključno s tem, da mu je sodnik zaradi brutalnega družinskega nasilja prisodil pet let pogojne svobode in 180 dni za zapahi ali 1400 ur družbenokoristnega dela, ob tem pa še enoleten obvezni tečaj za nadzorovanje besa. Slednje je sicer opravil, a ne z odliko, saj je še pred iztekom pogojne kazni moral za tri mesece za zapahe, saj je pogoje prekršil z nasilnim obračunom z neznancem na ulici. Toda niti to ga ni izučilo, saj se je 2017. spravil nad fotografa, ki si ga je drznil fotografirati v nočnem klubu. Leta 2019 pa se je spopadal še z obtožbami posilstva.