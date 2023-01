Charlene proslavila 45. rojstni dan, slavje okrnjeno

Monaška princesa Charlene je upihnila 45. svečko, a slavje je bilo zaradi moževe okužbe z novim koronavirusom nedvomno okrnjeno. Princ Albert je namreč po obisku cirkuškega festivala, kjer sta se mu pridružila osemletna dvojčka Jacques in Gabriella, obležal, ali je okužen še kdo na knežjem dvoru, ni znano.

V zakonu sta se jima rodila dvojčka Gabriella in Jacques. FOTO: Sebastien Nogier, Reuters

2011. se je poročila z monaškim princem.

Težav v zakonu menda ni

Albert, ki ga je korona ujela že tretjič, ima menda le blage simptome, zato so iz palače sporočili, da ne bo odpovedal vseh delovnih obveznosti, a se bo seveda omejil na tiste, ki jih lahko opravlja varno od doma oziroma iz domače postelje. Njegova izbranka je medtem proslavila rojstni dan, ali bodo v palači pripravili bučno zabavo, ko princ ozdravi, pa še niso sporočili. Tudi princesino zdravje je bilo v minulih letih dokaj krhko, spomnimo, več mesecev je preživela v svoji južnoafriški domovini zaradi hudega vnetja ušesa, nosu in žrela, tudi po vrnitvi v Monako se je dolgo izogibala javnim nastopom, tako da so tabloidi že pisarili, da med priljubljenima zakoncema pošteno škriplje, a Charlene in Albert sta hitro utišala zlobne jezike. Kot pravita, z otrokoma živita srečno družinsko življenje in veselo načrtujeta prihodnje dogodke, med drugim tudi kronanje Karla III., ki bo maja na Otoku.

Charlene se je rodila 1978. v nekdanji Rodeziji, današnjem Zimbabveju, pri dvanajstih pa se je z družino preselila v Republiko Južno Afriko. Zelo mlada je začela trenirati plavanje in tekmovati ter osvajati odličje za odličjem, domovino je zastopala tudi na štafetni tekmi na olimpijskih igrah leta 2000 v Sydneyju in osvojila peto mesto. Istega leta je v Monaku na plavalnem tekmovanju spoznala Alberta; kmalu sta se začela sestajati, kot par pa sta se javnosti prvič predstavila leta 2006. Zaročila sta se leta 2010 in se leto pozneje poročila; kot sta venomer rada poudarjala, ju je povezala goreča ljubezen do športa in še vedno se redno udeležujeta najrazličnejših tekmovanj doma in po svetu ter podpirata mlade in nadobudne športnike.