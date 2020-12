Chandler bo pri 51 letih vendarle ženin

Piše sočne spomine

V zasebnosti bo imel očitno polne roke dela z načrtovanjem poroke, precej dinamično pa je – in še bo – zanj tudi poklicno. Pred vrati je namreč snemanje posebne oddaje Prijateljev, ki bi pred kamere moralo spet zbobnati Perryja, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matta LeBlanca, Liso Kudrow in Davida Schwimmerja že aprila, a je pandemija snemanje prestavila najverjetneje na naslednje poletje. Česar pa Matthew nikakor ne čaka križem rok. »Že nekaj časa skrivaj piše svoje spomine, za katere obljublja, da bodo eno bolj sočnih in šokantnih branj minulih let. Matthew namreč ni neumen. Dobro se zaveda, da ljudje že vse leto govorijo o prihajajoči posebni oddaji Prijateljev, zato bi biografija v takem času zanj poslovno delala čudeže.«

NBCU PHOTO BANK VIA GETTY IMAGES Ljubitelji najslavnejših prijateljev že vse leto čakajo na njihovo vnovično snidenje pred kamerami. FOTO: Nbc

Na malih zaslonih smo ga spoznali kot neizmerno zabavnega, hudomušnega in sarkastičnega Chandlerja Binga, enega izmed šesterice najslavnejših prijateljev, a v zasebnosti se resničnemu moškemu za televizijskim likom, igralcu, ni pretirano smejalo. Breme slave ga je namreč potegnilo v spiralo alkoholizma in prepovedanih omamnih substanc, s čimer se je bojeval, reci in piši, kakšni dve desetletji. Usoda pa mu tudi ni bila pretirano naklonjena pri srčnih zadevah, saj zvezdniku nikakor ni uspelo najti prave. Zato je zdaj od čiste radosti verjetno skočil do stropa. »Odločil sem se, da se bom zaročil. K sreči se v času te odločitve videvam z najbolj čudovito žensko na svetu!« je v nekoliko šaljivem slogu objavil, da je pri 51 letih naposled spoznal žensko, brez katere si ne zamišlja več življenja. Na njegovo srečo pa izbranka čuti podobno, saj je ob snubitvi zaljubljeno vzkliknila želeni da.Na igralčevem seznamu nekdanjih ljubezni se znajdejo tudi nekatere od največjih lepotic filmske srenje. Leta 1995 se je, denimo, zapletel v kratko ljubezensko afero z, prsato lepotico iz nanizanke Obalna straža, ki je bila v 90. letih prejšnjega stoletja predmet mokrih sanj prenekaterega moškega. Še v tistem istem letu pa je začel ljubimkati s stanovsko kolegico, a se je njuna ljubezen v roku enega samega leta že izpela. Nato je v Perryjevi zasebnosti dolgo vladala suša, vse do leta 2006, ko se je zaljubil v igralko. A čeprav sta se ljubila šest let, za Perryja osebni rekord, jima je odklenkalo. Če gre verjeti govoricam, je bilo to zato, ker ji srca vendarle ni poklonil v celoti. »Ni se ji bil pripravljen povsem predati, zaradi česar je bilo njuno zadnje skupno leto precej vihravo, polno vzponov in padcev, dokler se ni Lizzy odločila, da si želi več. Morda se ni želel poročiti z njo, morda pa se sploh nikdar ne želi poročiti, a prav vprašanje poroke je bilo tisto, kar ju je nazadnje razdružilo,« je dejal vir.Ko je Matthew pred osmimi leti znova pristal na trgu samskih, se je odločil v ljubezni stopiti v sodobni čas. Priključil se je precej ekskluzivni aplikaciji za zmenke Raya, s pomočjo katere lahko začneš iskati ljubezen le po povabilu k pridružitvi. Ali je spletno brskanje za sanjsko žensko obrodilo sadove ali ne, ne vemo, saj zvezdnik dobro varuje svojo zasebnost. Je pa pred dvema letoma spoznal precej mlajšo literarno agentko, ki je z danes 29 pomladmi kar 22 let mlajša od njega. A naj bi bila kot ustvarjena zanj. »Gibata se v podobnih krogih. Tudi ona ima precej poseben, že čudaški smisel za humor. Slava in življenje pod žarometi je nikakor ne zanimata, pa tudi po zabavah skorajda ne hodi,« sploh slednje pa naj bi bilo za Perryja kot nalašč. Potreboval naj bi namreč nekoga, ki bi ga odvračal od nočnega življenja, kjer bi mu spet lahko spodrsnilo v nekdanjo past omame. »Njegovi bližnji prijatelji si že dolgo želijo, da bi se ustalil, splohnaj bi navijala za to. Upajo, da je Molly tista, s katero mu bo uspelo, zdi se jim prava zanj. Ni ji do obedovanja v restavracijah, raje ima mirne večerje doma. Pa tudi pozneje je najraje doma, na kavču, in gleda filme.«Čeprav so igralčevi prijatelji držali pesti, da mu s temnolaso Molly uspe, naj bi med njima letos počilo. Maja naj bi se v sicer prijateljskem duhu razšla, Perry pa se je odločil nemudoma spet zaplavati. Vrnil se je k aplikaciji Raya in si začel na veliko dopisovati z dekleti. A morda je prav zaradi tega spoznal, da je pri Molly naredil napako. Ne le da sta spet našla pot v objem drug drugega, Matthew je v tem kratkem času brez nje očitno spoznal, da je ona prava. Zdaj je padel na eno koleno, prihajajoči božič pa bosta praznovala kot sveže zaročeni par.