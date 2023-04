Čez noč se je obrnilo na glavo: komplikacije pri zdravljenju Jasmina Stavrosa (68)

Jasmin Stavros je pred dnevi s petjem navduševal medicinske sestre na Rebru (v Zagrebško Rebro so ga preselili iz bolnišnice Vinograd), saj so močne bolečine po začetku obsevanja nekoliko popustile. Zdaj pa se je očitno zgodil obrat. Hrvaški portal 24sata poroča, da so 68-letnega pevca sredi tedna zaradi zapletov preselili na kliniko za pljučne bolezni Jordanovac. To novico jim je potrdil specialist radioterapije in onkologije Fedor Šantek z zagrebškega KBC Rebro, kjer so obsevali Stavrosa.

»Res je bil pacient preseljen na Jordanovac zaradi nastalih zapletov. Več pa ne morem povedati,« je bil kratek.

Neuradno je iz zdravstvenih krogov slišati, da se mu je stanje čez noč zakompliciralo in da ima dren v pljučih. Ne glede na vse menda Stavros ostaja optimističen. Še včeraj smo poročali, da se počuti nekoliko bolje. Več o tem v članku Oglasil se je Jasmin Stavros: Dneve preležim, ves sem v žicah.

Pevec se z rakom kosti bori že dva meseca.