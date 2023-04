Stavros v mukah, premestili so ga v drugo bolnišnico

Hrvaškega pevca Jasmina Stavrosa so konec prejšnjega tedna iz bolnišnice Vinograd premestili v zagrebški KBC Rebro, kjer se še naprej zdravi, poroča 24sata. Premestili so ga na lastno željo, pa tudi na priporočilo zdravnika.

»Bolnik se zdravi pri nas. Tako kot vedno, bomo storili vse, kar je v naši moči, da pacientu pomagamo pri okrevanju. Trenutno je na obsevanju, o drugih podrobnostih zdravljenja pa ne morem govoriti,« je povedal ugledni zagrebški specialist radioterapije in onkologije prof. dr. Fedor Šantek.

Čuti, da bo okreval

Stavros trpi za hudimi bolečinami, a je zdravnik optimističen in verjame v okrevanje. Po poročanju 24sata se je v KBC Rebro zaradi raka zdravila tudi njegova žena, ki je popolnoma ozdravela.

Pevec je v bolnišnici dal kratek intervju za revijo In, v katerem je dejal, da dneve preživlja v molitvi in skuša odmisliti bolečino. ​ »Imam strašne bolečine. Boli me je hrbet. Hodim na obsevanje in ta obsevanja so zelo boleča. Januarja se je začela moja bolezen. Imel sem bolečine v trebuhu, nato pa sem dobil razjedo na dvanajstniku, ki so mi jo urgentno operirali v Karlovcu. Potem sem dobil sepso, zato so me premestili na oddelek v Karlovac. Tam sem bila kakšnih 12-13 dni in sem prišel domov. A že naslednji dan sem šel nazaj v bolnišnico, ker nisem mogel trpeti teh bolečin. Zdaj sem drugi dan na obsevanju, miniti pa more pet šest dni in bomo potem videli, kakšno je moje zdravstveno sanje. Čutim, da bom okreval. Zdravniki, medicinske sestre in vsi zaposleni se res trudijo,« je dejal Jasmin Stavros in dodal, da mu je žal, da je moram veliko koncertov odpovedati.