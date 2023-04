Oglasil se je Jasmin Stavros: Dneve preležim, ves sem v žicah

»Kako sem? Hvala bogu, malo bolje,« je dejal Jasmin Stavros, ki že dva meseca in pol bije najtežjo bitko v svojem življenju. Glasbenika so po zdravljenju v bolnišnici Sestre premestili v zagrebški klinični center, kjer nadaljuje svoj boj s težko boleznijo.

»Vse me boli, a ne več tako zelo, kot na začetku,« je za Jutarnji dejal priljubljeni pevec. »Večino časa preležim, poln sem katetrov. Ves sem v žicah,« je dejal Jasmin, ki verjame, da bo premagal kruto bolezen. »Verjamem, da bo prišel dan, ko bom vstal iz bolniške postelje.

Da je zbolel, je izvedel, ko je februarja pristal na nujni operaciji želodca. Po dvanajstih dneh, ki jih je preživel v karlovški bolnišnici, se je vrnil domov in samo nekaj ur kasneje so ga z reševalnim vozilom odpeljali nazaj v bolnišnico, kjer so mu diagnosticirali kostnega raka.

»Ne morem reči, da ne čutim bolečin, a so te bistveno manjše. Lahko vdihnem, brez bolečin,« je dejal Stavros, ki je moral zaradi hude bolezni odpovedati vse načrtovane nastope. S skladbo Luda noć, ki sta jo zanj napisala Alka Vuica in Ljubo Šeperić, je želel nastopiti tudi na festivalu CMC v Vodicah. Na odru bi se mu moral pridružiti pevec Dado – Dražen Filjević, ki pa bo zdaj to pesem odpel sam.