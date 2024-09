Pretresljiva izpoved brata Kate Middleton: sprašujem se, kaj bo, če skočim

James Middleton, brat Kate Middleton je napisal knjigo spominov z naslovom Spoznajte Ello: psa, ki mi je reši življenje (Meet Ella: The Dog Who Saved My Life).

Knjiga bo na knjižne police prišla 24. tega meseca, je pa že znano, o čem v njej teče beseda: med drugim o najbolj temačnem obdobju avtorjevega življenja, ko je razmišljal celo o samomoru.

James Middleton namreč priznava, da so bili časi, ko si je samo želel z vrtoglavega tobogana, ki ga je pripeljal na rob norosti, piše v odlomku dela, ki ga je objavil Daily mail.

»Ne morem spati, moje misli so nemirne. Nespečnost je grozna. Povsem izčrpan sem. Počutim se nesprejeto. Kot da sem popoln neuspeh. Niti največjemu sovražniku ne bi privoščil takšnih občutkov, takšne osame. Mislim, da bom znorel,« se spominja 37-letni James.

»Zavedam se, da sem privilegiran in sem tudi srečen, ker imam družino, ki mi daja veliko ljubezni: mamo, očeta, sestri Kate in Pippo ter njuna moža, Williama in Jamesa, a vse odrinjam od sebe.«

»Ne odgovarjam na njihove telefonske klice, ignoriram njihovo elektronsko pošto. Ne sprejemam njihovih povabil in ne obiskujem jih.

Skrivam se za dvakrat zaklenjenimi vrati, nedosegljiv,« piše avtor in se vrača v izjemno težko noč novembra 2017, ko je razmišljal o tem, da bi si vzel življenje ter je hotel skočiti s strehe zgradbe v Londonu:

»Sprašujem se, kaj bo, če skočim. Bi se to lahko razlagalo kot tragična nesreča? Tako bi bilo moji družini, ki bi seveda žalovala in jokala, prihranjeno dejstvo, da sem si življenje vzel sam,« se spominja James in dodaja, da ga je od teh misli odvrnila psička Ella, ki ga je negibno opazovala skozi strešno okno zgradbe.

»Še enkrat sem jo pogledal. Ella se ni premaknila. Njene rjave oči so nepremično strmele vame, proseče z dušo, ki je odsevala skoznje. Ko sem še enkrat pogledal te oči, so se moji možgani umirili.«

»V tistem trenutku sem vedel, da ne bom skočil. Kaj bo z Ello, če umrem? Kako dolgo bi bila sama, preden bi jo kdo našel?« piše.

»Spustim se s strehe, splezam skozi strešno okno in pobožam njeno svileno glavo. Ona je razlog, da nisem izvedel tistega usodnega skoka. Ona je Ella, pes, ki mi je rešil življenje,« zaključuje princesin brat.