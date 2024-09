Brat Kate Middleton o sestri: po srečanju s princem je postala drugačna

Brat valižanske princese James Middleton je napisal spomine, ki na knjižne police pod naslovom Spoznajte Ello: psa, ki mi je rešil življenje, prihajajo ta mesec.

V njih se dotika tudi starejše sestre ki je, kot piše, potem, ko je spoznala tedaj še bodočega moža princa Williama, postala drugačna:

»Ko se je zaljubila vanj, je preprosto zacvetela,« se spominja James in dodaja, da je srečanje z Williamom popolnoma spremenilo njeno zasebno in poslovno življenje.

Preobrazbo iz običajnega dekleta v članico kraljeve družine, kakršno javnost pozna sedaj, je brat opazil še pred javno razglasitvijo zaroke novembra leta 2010.

FOTO: Reuters

»Naša družina je za zaroko izvedela nekaj dni, preden je ta bila javno oznanjena. Catherine, Pippa in jaz smo šli na sprehod s psičkoma Ello in Tillyjem in se ustavili v lokalnem pubu blizu Buckleburyja. Sedeli smo v kotu in tiho klepetali.

S Pippo sva bila navdušena in sva to navdušenje hotela pokazati, a morala sva zatreti svoja čustva, da kdo ne bi česa posumil,« se spominja brat in dodaja, da so tedaj sorojenci prisegli, da bodo vedno stali drug ob drugem in se podpirali.

Ne glede na to, kako nore bodo postale zadeve.

James piše tudi o tem, kako je William vplival na njihovo celo družino: »V naših življenjih je bil že tako dolgo, vsem se je priljubil, vsi smo ga imeli radi,« navaja in še, da je nanj gledal kot na velikega brata in da je vedno vedel, da sta z njegovo sestro popoln par: »Rojena drug za drugega.«

Po uradni objavi zaroke je James šele resnično dojel, kako srečna je dvojica, saj sta William in Kate znala drug iz drugega izvleči najboljše.

»Mislil sem si, kako srečen je lahko William, ker se bo poročil z mojo prizemljeno starejšo sestro in ni bilo dvoma, da sta zaljubljena.

Čudovito je bilo gledati, kako je ob njem rasla njena samozavest. Žarela je. Vedel sem, da bo pazil nanjo in to počne še sedaj.«

Potem, ko sta se princ William in Kate Middleton srečala na univerzi St. Andrews pred več kot 20 leti, sta zrasla v močan par, ki se podpira na vseh plateh življenja.

Skupaj sta prehodila mnoge mejnike, dobila tri otroke princa Georga, princeso Charlotte in princa Louisa in drug ob drugem stala v težkih časih, denimo ob smrti kraljice in sploh ob bolezni valižanske princese.