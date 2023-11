Šokanten videz sestre ene najslavnejših pevk

61-letna Alison Carey, sestra veliko slavnejše Mariah, katere glas bo v prihajajočih tednih v hitu All I want for Christmas is You, odzvanjal znova in znova, je na družabnih medijih objavila video, v katerem razkriva svojo usodo.

V njem pripoveduje, da trenutno živi v praktično nemogočih pogojih ter da komaj shaja iz dneva v dan.

»Sem Alison Carey, na žalost sem trenutno brez zob. Ne morem si privoščiti novih. Rada bi si jih kupila, pa preprosto nimam denarja, torej sem tu, kjer sem. Skoraj nemogoče je stvari početi brez zob. To res moram povedati.«

Sestri že dolgo sprti

S slavno sestro sta se sprli v začetku devetdesetih in nikoli nista zgladili spora.

V intervjuju leta 1995 je Alison povedala, da v otroštvu nista bili obravnavani enako, kar je v njej vzbujalo ljubosumje.

Stara je bila 11 let, ko sta se starša ločila, tedaj triletna Mariah je od takrat z bratom živela pri mami, Alison je ostala pri očetu.

Pri 15-ih je zanosila, se poročila, rodila sina Shawna, pustila šolo in se zatekla k prostituciji. »Nihče me ni hotel zaposliti,« je pripovedovala o obdobju, ko se je ujela v primež drog, pri 28-ih pa je ugotovila, da je okužena z virusom HIV.

O družinskih zadevah govori le redko

Mariah o družinskih zadevah praviloma govori preko zastopnikov in le redko osebno omenja težave, ki jih ima njena sestra. V intervjuju za 20/20 je leta 1998 povedala, da težko opazuje njen boj z drogami.

»Vendar mislim, da mi je tudi njena zgodba dala moč, da sem postala to, kar sem. Zaradi nje sem vedela, kaj ne želim biti. Zaradi nje nikoli ne bom promiskuitetna, nikoli ne bom poskusila drog, nikoli se ne bom postavila v takšno situacijo. Ker sem to videla skozi odraščanje, sem šla po drugačni poti.«

Po besedah predstavnikov Mariah je pevka večkrat pomagala sestri, jo desetletja podpirala in ji plačala več odvajanj. Leta 1994 je Alison, mama štirih otrok, to potrdila.

»Da, res mi je pomagala, vendar mi nikoli ni pozabila očitati vsakega centa, ki ga je zapravila zame.«

Leta 2005, ko je bila Alison znova aretirana zaradi prostitucije, je vir blizu pevke za The New York post povedal, da je hotela sestro prepričati, da bi si pomagala sama, ni pa več hotela v kakršnem koli smislu podpirati njenih dejanj.

Mnenje ima tudi brat

Brat Mariah Carey 63-letni Morgan je leta 2016 okrcal pevko, češ da njuni sestri ne pomaga dovolj in jo zato poimenoval zlo.

»Tvoja sestra ima težave in kje si ti?« se je spraševal v časopisu The Sun. »Misliš, da si slavna, a v resnici si hudobna čarovnica.«

Za Inside Edition je kasneje dodal, da Mariah skrbi samo zase in da upa, da bo nekoč vendarle našla moč in odpustila Alison za pregrehe ter zgladila odnose. To se ni zgodilo.

Še več, leta 2021 je Alison tožila pevko zaradi navedb v avtobiografski knjigi Pomen Mariah Carey (The Meaning of Mariah Carey), s katerimi jo je, po besedah tožnice, avtorica namerno ponižala, ko je navajala, jo je kot otroka omamljala in zlorabljala. Alison je tedaj od pevke zahtevala 1,2 milijona dolarjev (nekaj manj kot milijon evrov) odškodnine.

Povzeto po portalih lifeandstylemag.com in msn.com