Bivši James Bond jezi sosede

Nekdanji James Bond, Daniel Craig in njegova žena Rachel Weisz sta se znašla v težavah pri preurejanju svojega doma nedaleč stran od parka Primrose Hill v severnem Londonu.

V šest milijonov funtov vredni hiši imata pet spalnic, hotela pa sta zgraditi prizidek z zadnje strani, prav tako bi rada pregradila en prostor v pritličju, premestila kuhinjo in zamenjala zadnje okno v prvem nadstropju, ki se odpira na balkon.

Par je natančne načrte in drugo dokumentacijo predložil pristojnim organom in zatrdil, da s prenovo nikakor ne bo škodoval videzu soseske, a sosedje se s tem ne strinjajo.

Trdijo, da se načrtovane prenove ne skladajo s stilom njihovih viktorijanskih hiš, ki so bile zgrajene leta 1840 in so v zaščitenem delu Londona.

Predlog igralskega para je naletel na ostro nasprotovanje soseda Richarda Simpsona, ki je pritožbo podal na svet četrti nedolgo potem, ko sta Daniel in Rachel vložila prošnjo za dovoljenje za prenovo.

Poleg omenjenega soseda nad načrti ni bil navdušen niti mestni odbor, v katerem je večina stanovalcev soseske.

Njih najbolj skrbi menjava okna v prvem nadstropju. Okna, ki so sedaj vgrajena, so v viktorijanskem slogu in so enaka pri vseh hišah, načrtovana sprememba pa naj bi porušila videz ulice, piše Daily Mail.

Zgodba o prenovi bi se morala končati še ta mesec, ko bodo odgovorni sprejeli odločitev.

Stvar je toliko bolj zanimiva, ker pritožbe sosedov nikjer ne omenjajo odstranjevanja slabo zgrajenega novega dela hiše para, ki izhaja iz 20. stoletja. Tega bivši lastniki niso zgradili v skladu z videzom ulice.

Na žalost to ni vse. Znani par je skoraj ostal brez drevesa na zadnjem vrtu nepremičnine, ki jo je kupil leta 2008. Sosed ga je hotel požagati, češ da korenine uničujejo njegov dom.

Bivši James Bond je drevo uspel obvarovati: mestni svet je izdal odlok, s katerim ga je zaščitil.