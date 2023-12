To so štirje tipi sosedov, ki mnogim povzročajo preglavice: tudi vam?

Dobri medsosedski odnosi so neprecenljivi in pravijo, da je dober sosed več vreden kot brat. Če drugi živi daleč in ne more priskočiti vedno na pomoč.

A je že tako, da so med sosedi pogosto tudi takšni, s katerim ne bi radi imeli veliko opravka.

Seveda je te nemogoče izbrati ali že med prvim stikom presoditi, kakšni so, zagotovo pa si nihče ne želi, da bi živel v družbi katerega od sosedov iz pekla.

Glede na anketo ameriškega podjetja Ally Home, ki jo povzema newspoip.com, bi takšne lahko razdelili v štiri skupine.

Glasni sosed

Vedno so najhujši sosedje, ki se obnašajo, kot da daleč okrog njih ni nikogar.

Oni se glasno prepirajo, glasno skesajo, sredi tedna prirejajo glasne zabave, po stanovanju hodijo v trdih čevljih in živce parajo tistemu, ki živi v enoti pod njimi, v nedeljo zjutraj kosijo travo, skratka, znajo poskrbeti, da se jih sliši. In to zelo daleč.

Nihče si ne želi glasnega soseda. FOTO: Pheelings Media/Gettyimages

Sumljivi sosed

Drugi na seznamu nezaželenih sosedov so tisti, ki imajo nenavaden in zato sumljiv način življenja. Čeprav opravljajo običajna dela, živijo na visoki nogi, jih obiskujejo sumljivi ljudje, se v njihovih garažah dogaja nekaj čudnega.

Držijo se zase in tudi s tem vzbujajo dvome ter z vidika drugih slabo vplivajo na občutek varnosti.

Skrivnosten sosed ruši občutek varnosti. FOTO: Oceanprod/Gettyimages

Nemaren sosed

Tretji na spisku najhujših sosedov je nemaren sosed.

Njemu je vseeno, kako je videti njegovo dvorišče, njegov balkon je smetišče, okoli hiše ležijo neuporabni predmeti, trate še nikoli ni pokosil, ne sanira škode v ali na hiši oziroma stanovanju, skratka, živi, kot bi bil sam in kot da še nikoli ne bi slišal za urejeno okolico.

Neurejena dvorišča so nočna mora soseske. FOTO: Andykazie/Gettyimages

Preveč radoveden sosed

Praviloma ga je mogoče najti v vsaki soseski. Soseda, ki vtika nos povsod, sprašuje, poizveduje, širi besede, tudi neresnične.

Vse ve: kam kdo odhaja, kdaj se vrača, s kom se druži, kdaj kaj počne skrivaj. Zaradi njega imajo vsi občutek, da jih nekdo stalno opazuje.

Vedno je nekdo, ki se trudi izvedeti vse. FOTO: Nicoletaionescu/Gettyimages

In ta občutek jih ne vara.