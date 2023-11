Zaklonišče bogatašev: Kam je pobegnila Ivanka Trump

Ob obtožbah, ki letijo na njenega očeta, kontroverznega politika in še bolj kontroverznega nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je njegova najstarejša hči Ivanka odločila umakniti se od vseh težav, ki pestijo očeta.

Ivanka je bila med predsedniškim mandatom Donalda zaposlena v Beli hiši kot višja svetovalka njegove administracije, hkrati je opravljala dolžnosti direktorice urada za gospodarske iniciative ter podjetništvo in je bila stalno pod drobnogledom javnosti.

Sedaj se medijem izogiba, nov dom zase in za svojo družino pa je našla v Miamiju, daleč od Trumpovega legendarne posesti na Floridi Mar-a-Lago.

Z možem Jaredom Kushnerom, zaradi katerega je sprejela židovsko vero, sta pred dvema letoma kupila hišo na prestižnem floridskem otoku Indian Creek, ki ga mnogi imenujejo kar zaklonišče bogatašev.

Luksuzna nepremičnina, za katero sta odštela 24 milijonov dolarjev, sprva ni odgovarjala staršema s tremi otroki, zato sta v obnovo vložili še nekaj milijonov.

Pred kratkim so bila dela končana in družina se je po pisanju ameriških medijev preselila v novi dom, kjer uživa v zasebnosti otoka, rezerviranega za bogataše. Selitev je v javnost na dan prišla potem, ko je plavolaska na instagramu objavila fotografije s praznovanja rojstnega dne na vrtu nove hiše.

Sosedje Ivanke Trump so me drugim Julio Iglesias, Tom Brady, hotelski magnat Jeffrey Soffer, aktivist Carl Icahn, Robert Diener, ustanovitelj spletne platforme Hotels.com in po novem tudi Jeff Besos, ki se je po tridesetih letih bivanja v Seattlu preselil v Miami.

Na Indian Creeku v zalivu Biscayne, je samo 34 vil, da imajo vsi stanovalci pogled na morje, so vse razvrščene ob robu otoka, za varnost 24 ur dnevno skrbijo posebne policijske enote.

Na razpolago je ekskluzivno igrišče za golf s pripadajočim klubom, otok s kopnim povezuje strogo varovani most.

Dom Ivankine družine je sestavljen iz dveh hiš z razkošno opremo, z dvema velikima plavalnima bazenoma, masažnim bazenom, fontano, eksotičnim rastjem in zasebnim privezom za plovila.

Okolica je skrbno urejena, se pa zastavlja vprašanje, kako se bodo na mirno zavetje prilagodili otroci: 12-letna Arabella,10-letni Joseph in 7-letni Theodore, ki so večino življenja preživeli v veliko bolj dinamičnih mestih: New Yorku in Washingtonu.

