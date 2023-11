Stvari, za katere je v življenju res škoda časa

Čas je vrednota, ki jo v življenju praviloma premalo cenimo. Kajti ni neskončna dobrina: nekoč nam ga, ne glede na to, kaj počnemo in koliko imamo, zmanjka. Tega se preredko zavedamo in dragocene trenutke v življenju zapravljamo za stvari, ki niso vredne našega časa.

S katerimi se res ne bi smeli ukvarjati?

Z zaskrbljenostjo glede prihodnosti

Eno je načrtovanje prihodnosti in ravnanje v skladu s tem, da bi ta bila boljša za nas in za prihodnje generacije.

Nekaj povsem drugega je pretirana zaskrbljenost zaradi vsega, kar bi se lahko zgodilo jutri, naslednji teden ali čez 20 let.

Zle slutnje in napovedi se praviloma sploh ne uresničijo, če pa se, nikoli niso tako grozne in usodne, kot se zdijo od daleč in veliko bolje, kot obremenjevati se z njimi, se je ukvarjati s sedanjostjo ter uživati v njej ali reševati aktualne stiske.

Z dejavnostmi, ki jih ne marate

Vendar se jim kljub temu predajate. Zato, ker menite, da so moderne, ker jih ima rada prijateljica ali ker bi radi ugodili partnerju.

Vsak ima pravico izbrati hobije, ki mu prinašajo zadovoljstvo ne glede na to, kaj si o njih mislijo drugi.

Z obsedenostjo z videzom

Skrb zase, za svoje zdravje in tudi za svoj videz je pomembna, obsedenost z njim pa največkrat vodi zgolj v slabo voljo, stiske in stres.

Pretirano obremenjevanje z videzom, hrepenenje po popolnosti in večni mladosti ne prinaša sreče.

Recept zanjo je zmernost in zavedanje, da lepota niso le gladka koža, odebeljene ustnice in dvignjena zadnjica, temveč predvsem zdravje, samozavest in zadovoljstvo s samim seboj.

Skrb zase da, obsedenost z videzom ne! FOTO: Nicoletaionescu/Gettyimages

S tem, kaj mislijo drugi

Ena najboljših stvari, ki jih lahko storite zase je, da se prenehate obremenjevati s tem, kaj o vaših oblekah, vašem delu, vaših prijateljih, skratka o vašem življenju, mislijo drugi.

Vsak ima pravico živeti tako, kot mu odgovarja, če le s svojim načinom življenja ne škoduje sebi in drugim. V tem primeru se ni dolžan pred nikomer zagovarjati.

S toksičnimi ljudmi

Naj bodo to sorojenci, sosedje, sodelavci, partner. Toksični ljudje ne prinašajo drugega kot negativnost, odnose z njimi nadvladuje manipulacija in znatno nižajo kvaliteto življenja posameznika.

Zato se jim, ne glede na to, v kakšnem smislu slabo vplivajo na vas in na vaše duševno ter fizično zdravje, čim bolj dosledno izogibajte.

Čim prej se otresite toksičnih ljudi, saj jim je škoda namenjati čas. FOTO: Nicoletaionescu/Gettyimages

S pogrevanjem starih zamer

Vsak se kdaj znajde v situaciji, ko na določeni točki nekomu nekaj zameri. Vendar kuhanje jeze v nedogled res nima smisla.

Če je to mogoče, je dobro zadeve predebatirati in oditi naprej, če to ni opcija, se z osebo, ki vas je prizadela, ne ukvarjajte več.

Nesmiselno je razmišljati o njej ter ji ob vsakem srečanju vedno znova pokazati, kako zelo ji nekaj zamerite.

S samopomiljevanjem

Le kdo se kdaj ne smili samemu sebi: ker se zaljubi v napačno osebo, ker ni najbolj srečen na delu, ker ga vsak dan čaka veliko opravil, ker nima dovolj denarja …

Tedaj ga prevzame občutek, da je svet nepošten ter da je vse uperjeno proti njemu.

Nič narobe, če se to dogaja tu in tam, ne sme pa to biti splošna filozofija življenja. Modri ljudje namreč vedo, da objokovanje usode ne pomaga, pomagajo dejanja in odločitve, ki lahko življenje spremenijo na boljše.

Z opravljanjem

Opravljanje in vtikanje v življenje drugih je idealen recept za nepotrebno izgubljanje časa. Tako, kot imate vi pravico živeti po svoje, imajo to pravico vsi.

Veliko bolje, kot ukvarjati se s tem, kako živi soseda, je slediti motu: živi in pusti živeti.

Za opravljanje je škoda vsakega trenutka. FOTO: Shironosov/Gettyimages

Z namero nekoga spremeniti

Vsaka oseba je zgodba zase in vsak se lahko spreminja le, če to hoče sam, zato v svoj krog spuščaje tiste, ki so vam po značaju blizu in se ne ukvarjajte z ljudmi, ki vam niso. Ne glede ena to, kako zelo so vam na prvi pogled všeč.

Kajti s tem, ko bi jih hoteli spremeniti, bi po nepotrebnem zapravljali čas. Cilja namreč nikoli ne boste dosegli.

Povzeto po portalu Sensa.rs