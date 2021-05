Bivša zaročenca spet zalotili skupaj

Njuna ljubezen je bila resnična. FOTO: Reuters

Vžgala stari ogenj

Ljudje ju obožujejo. FOTO: Reuters

Svojčas sta bila eden najbolj priljubljenih zvezdniških parčkov, ljudje in novinarji so jima kaj hitro nadeli vzdevek Bennifer, skovanko iz njunih imen.

Sta ali nista? Sta sveže samska, ki je prejšnji mesec razdrla zaroko z, in, s katerim je bila latino lepotica eno srečno leto zaročena pred 18 leti, spet obudila romanco ali sta nekdanja zaljubljenca zgolj prijatelja? To je ta hip morda najbolj vroča govorica Hollywooda, v kolesje katere je potegnilo celo zvezdnike, ki si ne morejo kaj, da ne bi tudi sami ugibali, sklepali, predvidevali ter navijali v to ali eno smer.»Udarna novica – Jen in Ben sta spet skupaj. Na kratkih skupnih počitnicah v Montani. Čisto sem iz sebe, noro vznemirjenja,« si ni mogla kaj, da ne bi zapleta ali pa srečnega razpleta, ki ga je morda imela usoda v načrtu že vse od začetka pred skoraj dvema desetletjema, z zanimanjem spremljala. Ravnodušen ni mogel ostati niti, sicer eden najboljših Affleckovih prijateljev, ki drži pesti, da je v govoricah več kot zrno resnice. »Oba imam zelo rad. Upam, da je res in sta spet skupaj. To bi bilo fantastično!«Sredi aprila je počilo. Po štirih skupnih letih, od katerih sta bila dve leti zaročena, je ljubezni medindokončno odklenkalo. A namesto da bi tabloide nato polnile zgodbe, kako si nekdanja zaročenca, ki sta z otroki iz prejšnjih razmerij ustvarila čudovito mešano družino, poskušata zaceliti srčne rane in se postaviti na noge, je njun razhod že hitro postal kot lanski sneg. V ospredje se je namreč prerinila precej bolj sočna novica! Sveže samsko lepotico so namreč vse pogosteje začeli opažati v družbi Bena Afflecka – ne le po poklicni poti, ko sta oba sodelovala na zvezdniškem dobrodelnem koncertu Vax Live, po hollywoodskih kuloarjih se je začelo šušljati tudi, da postavni igralec vse pogosteje obiskuje svojo nekdanjo ljubezen pri njej doma.»Le prijatelja sta,« sta ugibanja poskušala utišati njuna predstavnika za stike z javnostjo, a je temu čedalje težje verjeti. Sploh ker so zvezdnika nedavno ujeli skupaj v montanskem hribovju, kjer ima Ben počitniško hišico, v kateri je pogosto preživljal počitnice z bivšo ženoin njunimi otroki, po ločitvi pa je bila koča njegovo zatočišče, ko se je želel od vsega odmakniti in si prevetriti misli. A očitno je kot nalašč tudi za vnovično vžiganje starega ognja ljubezni, saj naj bi z zasebnim letalom tja odpeljal Lopezovo, kjer sta le v družbi drug drugega preživela skoraj en teden. »Jennifer je šla z Benom za več dni iz mesta. Med njima je močna povezava. Vse se je odvijalo zelo hitro in intenzivno, a Jennifer je srečna. Odlično sta se imela, uživata drug z drugim,« je izdal vir.Obstaja verjetnost, da je Ben svoji nekdanji ljubezni le ponudil prijateljsko ramo utehe ob njenem razhodu z Rodriguezom. A je to malo verjetno, sploh če pomislimo, da je bil lepi igralec, preden sta z Lopezovo skočila v objem divje narave Montane, precej dejaven na zvezdniški aplikaciji za zmenke Raya. Vrh vsega pa je dejstvo, da je z Jennifer stopil v stik že na začetku aprila, ko je bila z A-Rodom sicer še v razmerju, a je med njima pošteno pokalo.»V drugem času in če bi bile drugačne okoliščine, kdo ve, kako bi se stvari razpletle. Kajti dejstvo je, da je bila ljubezen med nama resnična,« pa je Lopezova nedavno dejala o nekdanji ljubezni z Affleckom. In kdo ve, morda je napočil ta drugi čas in so prišle druge okoliščine.