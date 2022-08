Bivša se zvezdniku tri leta ne sme približati in ga omenjati

Bivša se njemu in njegovemu novemu dekletu ne sme približati na manj kot 90 metrov, vzdržati pa se mora tudi vsakršnega navezovanja stikov. Tako je februarja odločil sodnik in igralcu Ioanu Gruffuddu odobril zahtevek za prepoved približevanja, za katerega je zvezdnik Fantastičnih štirih zaprosil proti bivši ženi Alice Evans. A sodni odlok Evansove očitno ni preveč zmotil, saj je po osovraženem možu še naprej udrihala in po njem pljuvala na družabnih omrežjih.

Toliko, da je sodnik spoznal, da mora Alice udariti z novimi in bolj razdelanimi prepovedmi. Na nobenem družabnem omrežju tako ne sme bivšega moža in njegove izvoljenke Biance Wallace še vsaj tri leta niti omeniti, še posebno pa je poudaril, da z javnostjo ne sme deliti sporočil, ki si jih Ioan izmenjuje s hčerkama, 12-letno Ello in štiri leta mlajšo Elsie.

Ljubezen se je prevesila v sovraštvo. FOTO: Merino/x17online.com

Skoraj v trenutku, ko je marca lani Ioanu in Alice po pregovorno prekletih 13 letih zakona dokončno odklenkalo in je valižanski zvezdnik zagnal ločitveno kolesje, se je nekdanja ljubezen prevesila v sovraštvo. Razjarjena Alice je odtujenega moža začela bombardirati s sovražnimi sporočili, klici, maili, očrniti ga je poskušala po družabnih omrežjih, dokler Ioanu ni prekipelo in je sodišču predložil kar 113 strani dokazov Aliceine sovražne korespondence. Več kot dovolj, da je nemudoma dobila odlok prepovedi približevanja, ki pa ni bil vreden niti toliko, kolikor je vreden papir, na katerem je natipkan.

»Ni mu preostalo drugega, kot da sodni boj zaostri. Alice je vse bolj vzkipljiva, zdi se odločena, da mu s popolno očrnitvijo značaja pokoplje kariero. Ioan le upa, da bodo njegovi ukrepi zdaj zalegli,« je povedal vir. Pred sodiščem je tako izpostavil zahtevo, naj njegovo dopisovanje s hčerkama ostane zasebno ter da ga Alice ne sme blatiti pred njegovimi nadrejenimi.

Kot je pogosto v večini sodnih borb nekdanjih ljubimcev, tudi tu prihaja na plan vse več umazanije. Alice naj bi Ioanu kratila pravice do obiskovanja hčera, to poskuša zdaj doseči po sodni poti, saj naj ju ne bi videl v živo že dobro leto. »Zaradi dela sem šel julija lani v Francijo. Zaradi Aliceinih dejanj pa svojih deklet od tedaj nisem videl. To me ubija,« pravi igralec in nadaljuje, kako ga je bivša med pogovori s hčerama na zoomu dajala v nič in zadajala čustvene rane tudi njima.

Alice naj bi bila odločena, da bivšemu pokoplje igralsko kariero.

»Ogromno je imela za pripomniti na račun mojega videza. Zasmehovala me je, da se mi lasje redčijo, kako imam povešene veke, da spominjajo na žensko spolovilo. S tem je čustveno škodovala Elli in Elsie. Nenehno se vmešava v moj odnos z njima.« Zato želi, da se skrbništvo natanko določi, da bo imel črno na belem zapisano, kdaj in koliko časa ima odmerjenega s hčerkama.