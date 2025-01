Beckhamova bivša ljubica spet zagrmela: To se bo izvedelo, bolje je, da se izve od mene

Obtožbe Rebecca Loos so vnesle nemir v zakon Davida in Victorie Beckham, afera pa naj bi se zgodila, ko se je Beckham leta 2003 preselil v Real Madrid, Victoria pa je ostala v Angliji.

Nekdanja manekenka Rebecca Loos je znova spregovorila o domnevni aferi z nekdanjim nogometašem Davidom Beckhamom in mu namenila precej ostrih besed. Rebeka je pozornost javnosti pritegnila leta 2004, ko je prvič povedala, da je imela afero z Davidom, česar Beckham ni nikoli priznal.

Pred kratkim je gostovala v podcastu Anything Goes, kjer je v pogovoru z voditeljem Jamesom Englishem razkrila nove podrobnosti njunega razmerja.

»Novinarji so me kontaktirali. Na koncu sem si mislila: 'To se bo gotovo izvedelo, bolje je, da se izve od mene'. Odločila sem se povedati svojo zgodbo. In naivno sem mislila, da bodo ljudje cenili, da je nekdo iskren in govori resnico, a ljudje tega niso cenili. Želeli so verjeti v pravljico.«

V nadaljevanju se je voditeljica sklicevala na različne komentarje, ki jih je bila Rebeka deležna in v katerih so jo označili za 'sponzorušo' in 'rušilko družine'. »Vedela sem, da bo tega veliko, a nisem vedela, da bom deležna toliko sovraštva kot takrat,« je dodala.

David Beckham in Victoria Beckham FOTO: Maja Smiejkowska Reuters

»Misliš, da bi kdaj povedala svojo zgodbo, če bi bil iskren in rekel: 'Poglej, to ni bilo nič resnega ...?' Ali pa misliš, da si to naredila, ker si bila prizadeta?« jo je vprašal voditelj.

»On je neverjeten ljubimec«

»To, da povedala vse skupaj, je bilo moje sranje. Ker je tako ravnal z mano. Definitivno. Ne zanima me, kako močan je, koliko denarja ima. Njegovo obnašanje ni bilo pravo,« je bil ostra Loos.

Rebekine obtožbe so vnesle nemir v zakon Davida in Victorie Beckham, afera pa naj bi se zgodila, ko se je Beckham leta 2003 preselil v Real Madrid, Victoria pa je ostala v Angliji. Leta 2004 je Los dejal, da je Beckham »neverjeten ljubimec« in da nista mogla "držati rok drug stran od drugega". Potem je tudi povedala, da sta se povezala in da so to opazili tudi drugi, poroča mondo.rs.

