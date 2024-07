Srebrna poroka zlatega para - Beckhama in Victorie (Suzy)

Ko je David Beckham v devetdesetih letih skupaj s soigralcem iz ekipe Manchester United v neki hotelski sobi gledal televizijo, se je nenadoma prikazal videospot skupine Spice Girls. »Pokazal sem na zaslon in rekel: 'To je dekle zame, dobil jo bom!'« Nekdanji nogometaš je zgodbo že večkrat povedal, podobno kot Victoria, ki je priznala, da sicer ni vedela, kdo je mladi žogobrc, ko je videla njegovo fotografijo, a se ji je zdel božanski.

Leta 1997 sta se po neki tekmi najprej samo pozdravila, ona je pozneje v pismu 18-letni sebi za revijo Vogue napisala, da jo je prevzelo, da je stal ob strani s svojo družino, medtem ko so drugi fantje popivali. Tedaj je bila veliko bolj znana kot on. Svojo telefonsko številko mu je dala šele čez teden dni, ko je malce preveč spila. Sledil je prvi zmenek in postala sta neločljiva.

Januarja 1998 sta naznanila zaroko, prvorojenca Brooklyna pa pozdravila le nekaj mesecev, preden sta se poročila. Četrtega julija 1999 sta imela poroko na obrobju Dublina na gradu Luttrellstown, kjer so se v trumah zbirali paparaci. Na obred sta povabila le 29 ljudi, medtem ko jih je z njima lahko slavilo kakšnih 200. Na poroki je streglo in za goste skrbelo kar 437 ljudi. Fotografije sta prodala reviji OK! za dober milijon evrov, revijo so Angleži razgrabili in se zanjo celo prerivali.

Poleg Brooklyna sta dobila še tri otroke: Cruza, Romea in Harper, vendar zakon ni bil brez turbulenc, saj je Davidova nekdanja asistentka medijem zatrdila, da sta imela zunajzakonsko razmerje, ko je on igral v Španiji. Govorice sta zakonca zanikala in težave prebrodila ter skupaj postala še bolj uspešna in bogatejša, skupno sta namreč vredna približno 535 milijonov evrov.