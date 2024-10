Barron Trump med študijem počne nekaj nenavadnega

Na vprašanje novinarke Ainsley Earhardt, ali potem, ko je njen sin Barron na poslovni šoli Stern univerze New York začel študirati, občuti sindrom praznega gnezda, je Melania Trump za Fox News odgovorila:

»Ne morem reči, da me muči sindrom praznega gnezda. Njegova odločitev je bila študirati v New Yorku in živeti doma, in to spoštujem,« je dejala nekdanja prva dama Združenih držav Amerike.

Čeprav ni eksplicitno navedla, da Barron ne biva v študentskem domu, temveč v Trumpovem stolpu, so tako People kot drugi mediji na takšen način interpretirali njen odgovor.

Sprememba bi bila velika

A konec koncev je zadeva smiselna, fant je odraščal v domu s svojo plesno dvorano, torej bi se najbrž težko privadil na tesno sobo s sostanovalcem in na spanje v majhni postelji, saj je navajen kraljevskega ležišča.

Poleg tega najbrž ni najbolj enostavno biti javna oseba med vrstniki, če ti vedno sledijo varnostniki.

Univerza New York sicer ni najboljši kraj, če želiš ostati anonimom. Ameriška tehnološka revija Wierd je namreč že pisala, da so bili Barronovi sošolci zaposleni z lovljenjem mladeniča in objavljenem njegovih podob na TikToku.

Dejansko o študentskem življenju Barrona ni kaj dosti znanega. Daily Mail je ugibal, da je preskočil študentske dejavnosti v smislu spoznavnih zabav, vsekakor se ne izpostavlja.

Ponosna mama

Je pa mama zaupala o njem še nekaj podrobnosti:

»Zelo sem ponosna na to, kakšen je postal. Na njegovo moč, inteligenco, znanje, prijaznost. To je občudovanja vredno.

Uživa v dneh na univerzi in upam, da bo deležen lepe izkušnje, kajti njegovo življenje se močno razlikuje od življenja njegovih vrstnikov.«

Melanija o družinski dinamiki

Ni pa Melanija govorila samo o svojem sinu, temveč o dinamiki v celotni pisani družini. Ko se je poročila z Donaldom, je ta imel že štiri otroke iz prejšnjih zakonov.

Kako se je vključila v to družino?

»Tako, da sem jih sprejela takšne, kot so. Ne moremo nikogar nadzorovati. Lahko nadzorujemo sebe, svoje besede, svoja dejanja.«

»Ne nadzorujem moža, ne njegovih otrok. Ne nadzorujem niti svojega otroka. On je samosvoja oseba. Vsi imamo pluse in minuse, vsak je oseba zase.

Živeti svoje življenje ter spoštovati in imeti rad druge je vse, kar je pomembno,« je še pojasnila.