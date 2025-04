S pravilno uglasitvijo daš harmoniki dušo, pravi mojster Marko Plaznik

Marku Plazniku obnovo oziroma restavriranje starih harmonik, popravila in njihovo uglaševanje, kar opravlja pod imenom Plaznik štima, zaupajo tako amaterji kot vrhunski glasbeniki. »Za vse se enako potrudim, ni pomembno, kako kdo igra in kaj kdo zna. Sem pa dejansko ponosen, da mi svojo harmoniko zaupa tudi takšna legenda, kot je Franc Šegovc, član Štirih kovačev, ki so najstarejši delujoči ansambel na svetu, ki se jim je uspelo vpisati tudi v Guinnessovo knjigo rekordov,« pravi Plaznik, ki je harmoniko začel igrati v drugem razredu osnovne šole. »Stric je imel eno majhno harmoniko, ki sem jo občudoval, in naprosil sem ga, da mi jo je posodil. Nanjo sem se počasi začel učiti prvih tonov,« se začetkov spominja Marko, ki je kot mnogi imel za vzor Slavka Avsenika, Lojzeta Slaka in Franca Miheliča.

V družbi Timija Zajca, njegovega očeta Boštjana in Patrika Planka v Hramšah pred tremi leti, na sprejemu po vrnitvi z olimpijskih iger FOTO: Mojca Marot

»Sem samouk, saj včasih ni bilo toliko mentorjev, kot jih je dandanes. Moj oče je igral klavirsko harmoniko, frajtonarica mu sprva sploh ni bila zanimiva. Naučil me je nekaj osnov, potem pa sem se učil igrati ob poslušanju posnetkov,« nam je razkril Marko, ki je sodeloval z več zasedbami: ansamblom Špica, Ansamblom Simona Plazla, ansamblom Goter in Ansamblom Mira Klinca, tudi Ansamblom Braneta Klavžarja. Zaradi zdravstvenih težav je glasbeno pot sklenil pri Tapravih muzikantih. »Malokdo ve, da sem s Klavžarjem posnel eno največjih uspešnic Zaradi pesmi, in to s kontrabasom,« razkriva Plaznik, ki se je nato preselil v studio, se leta 2008 samozaposlil in se začel ukvarjati s servisiranjem harmonik.

Edinstveni zven

»Ljubezen do dela je prerasla v poklic, ki ga opravljam že 17 let, še danes z največjim veseljem,« pravi Marko, ki ima lastni tonski studio, obenem pa popravlja, servisira in uglašuje vse vrste harmonik, od klavirskih do kromatičnih in diatoničnih. »Največ dela je z menjavo glasilk, popravilom tesnjenja in mehanike. Najljubše pa mi je uglaševanje, ki je tudi najpomembnejše. Zaradi tega harmonika zveni ali ne zveni. S pravilno uglasitvijo ji daš dušo. Do želenega cilja pa prideš le, če si pri delu natančen in umirjen. Osnovo naredim z aparatom, tremolo pa vedno po posluhu,« razloži mojster uglaševanja, h kateremu zahajajo največji. Med temi je že omenjeni legendarni Franc Šegovc, pa člana Alpskega kvinteta, profesor trobente in harmonikar Damir Tkavc ter profesor harmonike Ciril Skebe.

Tudi Franc Šegovc prisega na Plaznik štimo, o čemer priča ploščica na njegovi harmoniki Hohner Morino VM. FOTO: osebni arhiv

»Vrhunski virtuoz na harmoniki Andrej Toplišek mi je polaskal, da mi uspe ustvariti edinstven zven. On je tudi sokriv za nastanek ploščice, na kateri piše Plaznik štima in jo imajo nekateri tudi na harmoniki.« Med zadnjimi jo je na svojo namestil Šegovc. »Nedavno sem mu po desetih letih zamenjal ventil pri eni melodijski glasilki, uglaševanje pa ni bilo potrebno, saj je njegova harmonika Hohner Morino VM neuničljiva, kot je tudi on sam,« pravi Plaznik, ki so mu harmonike zaupali tudi Jože Umek, nekdanji vodja Vasovalcev in Vandrovcev, danes avtor številnih skladb, pa Patrik Planko, Gal Suhadolnik, Alen Kotnik, sedanji klaviaturist Mambo Kings, Marko Drobnic, Nejc Barbo, Gottfried Alber iz Tirolske, Igor Podpečan, velik občudovalec njegovega zvoka je tudi harmonikar Mladih Dolenjcev Tomaž Kastelic, in mnogi drugi, saj ni mogoče našteti vseh. Sodeluje tudi s smučarskim skakalcem Timijem Zajcem, Plaznik štimo pa mu je uspelo uveljaviti tudi v tujini. V Ameriki jo je preizkusil kralj polke Joey Miskulin, vrhunski glasbenik slovenskih korenin, pa številni v Kanadi, Švici, Nemčiji, Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. »Damir Tkavc in Andrej Toplišek sta denimo dejala, da sta tak zven iskala 20 let, Jože Umek celo 30 let,« je ponosen na svoje delo Marko Plaznik.