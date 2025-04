Tragične podrobnosti o otrocih Angeline Jolie in Brada Pitta

Dolga leta sta Angelina Jolie in Brad Pitt veljala za popoln par z idealno družino. Bila sta odlična kot soigralca v filmu Gospod in gospa Smith, oboževalci pa so ju občudovali tudi zaradi njunega družinskega življenja in skrbi za svojih šest otrok: Maddoxa, Paxa, Zahare, Shiloh, Knoxa in Vivienne.

Ko sta se leta 2014 poročila so tabloidi in oboževalci vzdihovali ob čudovitih poročnih fotografijah. Zdelo se je, da imata popoln odnos. A za zaprtimi vrati je bila zgodba drugačna.

Leta 2016 sta javnost šokirala z ločitvijo in njuni otroci so se morali soočiti z novo realnostjo ter se sprijazniti z dejstvom, da družine, kot so jo poznali, ni več.

Čeprav je bilo življenje v gospodinjstvu Jolie-Pitt že prej naporno, jih nobena izkušnja ni mogla pripraviti na dramo, ki je sledila.

Otroci Brada Pitta in Angeline Jolie so tako odraščali v kompleksnem okolju, ki jim je zadalo nemalo travm. The List je zbral nekaj najbolj bolečih.

Odraščali so v nestabilnem okolju

Še preden sta se začela pogovarjati o ločitvi, so bili njuni otroci v zelo nestanovitnem domačem okolju. Razlog?

Starša naj se ne bi mogla dogovoriti o načinu vzgoje. Vir blizu para je za People povedal: »Imela sta zelo različne stile vzgoje. Brad je bil vzgojen v bolj strukturiranem okolju in je hotel več pravil.

Angie si je želela, da bi bili otroci sproščeni, samostojni in odgovorni že od malih nog.«

Te razlike naj bi povzročale številne napetosti, kar je bilo čutiti v družinskem življenju. Psiholog Rick Hanson je za Psychology Today pojasnil:

»Otroci so v primerih, ko starša uporabljata različna pristopa, zmedeni in obstaja velika verjetnost, da bodo bolj pripadni enemu, drugemu pa obrnili hrbet. «

Soočanje z zlorabo alkohola

Brad Pitt je javno povedal, da je imel težave z alkoholom. V intervjuju za GQ je dejal: »S pitjem vodke sem lahko pod mizo spravil Rusa.«

Po rojstvu otrok se je sicer odrekel vsem substancam, razen alkoholu. Kasneje je priznal: »Preveč sem pil, to je postala težava.«

Kljub njegovim prizadevanjem za spremembo je bila zloraba alkohola dolgo vir težav v družini in je vplivala na njegov odnos z otroki.

Sodna dokumentacija: Pitt naj bi napadel Joliejevo pred otroki

Po dokumentih, objavljenih v časopisu The New York Times, naj bi Pitt na enem od družinskih izletov napadel Joliejevo. Po njenih besedah naj bi se prepirala glede njenega odnosa do otrok, Pitt naj bi jo zagrabil za glavo in jo potisnil v steno kopalnice.

Ker so bili otroci prisotni, je bil učinek tega dogodka še toliko hujši. Po mnenju terapevta Blakea Griffina Edwardsa lahko izpostavljenost takšnemu nasilju pri otrocih povzroči dolgoročne psihične posledice, kot so strah, žalost, občutek krivde in sramu.

Joliejeva trdi, da je Pitt poškodoval otroke

V sodnih dokumentih je navedeno, da naj bi Pitt med prepirom na letalu, ki je bil kaplja čez rob v zakonu, planil na enega izmed otrok, Joliejeva ga je skušala zaustaviti.

Nato naj bi Pitt skočil nazaj, jo poškodoval, dušil enega otroka in drugega udaril v obraz.

Če so te obtožbe resnične, ni presenetljivo, da se je njegov odnos z otroki popolnoma porušil.

Otroci so odtujeni od očeta

Po navedbah vira blizu družine naj bi starejši otroci zavračali vsak stik z očetom.

»Z odraslimi otroki skorajda nima stika,« je zaupal. Hčerka Shiloh je celo uradno opustila očetov priimek in se imenovala zgolj Shiloh Jolie.

Podobno naj bi storili tudi Zahara in Vivienne.

Maddox in Pax zavračata stike z očetom. »Kljub opravičilom in poskusom obnove odnosa se prepad med njimi le poglablja,« je dejal vir.

Odtujenost od starih staršev

Zaradi napetega odnosa z očetom naj bi otroci Jolie-Pitt izgubili tudi stik s Pittovimi starši.

»Poskušali so ohranjati stik, vendar je Angelina prekinila vezi, ker se niso mogli upreti izražanju izražanju frustracij,« je poročal vir.

Po mnenju psihologa Kurta Ele je odnos z ljubečimi starimi starši izredno pomemben za otrokov razvoj in čustveno stabilnost.

Otroci so ločitev spremljali v medijih

Njuna ločitev je v medijih močno odmevala, kar je otrokom zadalo še dodatne udarce.

Še posebej je bil izpostavljen Knox, ki je bil 2024 z mamo povabljen na podelitev nagrad, kar so tabloidi hitro interpretirali kot provokacijo in se o tem na široko razpisali.

Po besedah terapevta Boba Livingstona je škoda, ki jo otroci utrpijo pri visoko konfliktnih odločitvah nepopravljiva.

Ločitev je trajala osem let

Čeprav ločitve v Kaliforniji lahko trajajo le šest mesecev, se je razhod Joliejeve in Pitta vlekel osem let.

Po navedbah virov naj bi bili otroci povsem izčrpani.

»Ločitev je skoraj desetletje zaznamovala njihova življenja,« je povedal vir. Posebej naj bi bila prizadeta Shiloh, ki si je najbolj želela, da bi se starša razumela.

Otroci so siti Hollywooda

Joliejeva je 2025 na filmskem festivalu v Santa Barbari priznala: »Vedno sem želela, da bi bili vključeni v film, a jih to ne zanima. Ne marajo slave, še posebej ne Shiloh.«

V intervjuju za Good Morning America je dodala: »Nobeden noče biti pred kamero. So zelo zasebni. Upam, da bodo nekoč imeli zasebnost, ki jim ob rojstvu ni bila dana.«