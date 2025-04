Kljub 37-tim točkam Dončića, hud udarec za LA Lakerse

V soboto so v severnoameriški košarkarski ligi NBA odigrali prve tekme letošnje končnice. Med aktivnimi ekipami so bili Los Angeles Lakers, ki so kljub 37 točkam Luke Dončića morali priznati poraz tekmecem iz Minnesote s 95:117.

Gostje iz Minnesote so več kot polovico svojih točk dosegla z razdalje. Iz 42 poskusov za tri točke so bili polovično uspešni, največkrat Naz Reid s šestimi zadetimi meti iz devetih poskusov.

Reid je bil eden izmed treh igralcev Minnesoto, ki so na tekmi dosegli več kot 20 točk. Jaden McDaniels jih je prispeval 25, Anthony Edwards pa 22.

Z izjemno Dončića so jezerniki medtem strelsko nerazpoloženi. Dončić je bil edini, ki mu je uspelo zadeti več kot polovico svojih metov in preseči 20 točk. Prispeval je še osem skokov, asistiral pa je zgolj enkrat.

Edina ekipa, ki je v soboto izgubila na domačem igrišču

Moštvo v vijoličnih in zlatih dresih je bila edina ekipa, ki je v soboto izgubila na domačem igrišču. Zmage so zabeležili New York Knicks proti Detroit Pistons s 123:112, Indiana Pacers proti Milwaukee Bucks s 117:98 in Denver Nuggests proti Los Angeles Clippers s 112:110.

Najbolj razburljiva tekma je bila v Denverju, kjer so gostitelji preobrnili zaostanek 15 točk iz prvega polčasa za tesno končno zmago. Pri tem Vlatko Čančar ni dobil priložnosti za igro.