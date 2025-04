Spor na veliko soboto! 47-letnik vzel ogenj in vnetljivo tekočino ...

Včeraj, okoli 23. ure so bili policisti obveščeni o dogodku v enem izmed stanovanj v Ribnici, kjer je glede na prva zbrana obvestila 47-letni osumljenec po sporu z vnetljivo tekočino in ognjem hudo poškodoval 52-letnega znanca.

»Poškodovani je bil z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UBKC Ljubljana, njegovo življenje pa po prvih podatkih ni ogroženo. Osumljenec je s kraja pobegnil, policisti pa so ga kmalu po dogodku prijeli in mu odvzeli prostost. Opravljen je bil ogled kraja, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo,« sporočajo s PU Ljubljana.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.