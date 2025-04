Magnifico in Bojan Cvjetićanin: odštekani dvojec (Suzy)

Njima res nikoli ni dolgčas. Magnifico je v Bojanu Cvjetićaninu našel novega zaveznika in prijatelja, s katerim se lahko pogovarja o glasbi in ostalih stvareh. Pevec skupine Joker Out ga večkrat obišče v njegovem ustvarjalnem kotičku sredi ljubljanskega parka Tivoli, kjer mu Šiškar pokaže komade, ki dobivajo vse bolj končno podobo. Včasih se skupaj odpravita tudi na kakšen koncert. Tam sta sposobna marsikaj ušpičiti, tako kot sta to storila nedavno v Stožicah. Bojči, kot mu ljubkovalno reče Robert Pešut, se je prelevil v novinarja in ga izzval z zvitimi vprašanji. Mojster retorike se ni pustil zmesti in bili smo priča zabavnemu duetu. Tokrat pred kamerami, a morda že kmalu na odru, saj se njuni energiji odlično ujameta. Kako zvenita glasovno, vedo le izbranci, ki so ju slišali za zdaj še za zaprtimi vrati studia.