Deček (7) umrl po zaužitju čokoladnih velikonočnih jajčk, mati in sestra v bolnišnici

Sedemletni otrok je umrl, dve osebi pa sta v kritičnem stanju in sta trenutno v bolnišnici, potem ko naj bi zaužili strupena čokoladna jajčka. Velikonočno sladkarijo jim je poslala 35-letna ženska, nekdanja partnerka očeta preminulega dečka, poroča Mirror.

Jordélia Pereira Barbosa je bila aretirana v regiji Mearim na severu Brazilije, policija pa jo obtožuje, da je družini v mestu Santa Ines, prav tako na severu Brazilije, poslala zastrupljena čokoladna jajčka. Luís Fernando Rocha Silva je umrl v zgodnjih jutranjih urah v četrtek, njegova mati Mirian Lira (32) in sestra Evelyn Fernanda (13) pa sta še vedno v bolnišnici.

Nesrečni družini je velikonočna jajčka v sredo zvečer dostavil motorist. Ob jajčku je bila priložena skrivnostna sporočilca, na katerem je pisalo: »Z ljubeznijo, Mirian Lira. Vesele velikonočne praznike.« Mirian je domnevno prejela tudi skrivnosten klic neznane osebe, ki ni odgovorila, ko jo je mati dveh otrok vprašala, kdo je. Vprašala je, ali ji je ta oseba poslala čokoladna jajčka. »Ženska na drugi strani je rekla: ‘Izvedela boš, kdo sem.’ Nato je prekinila klic in ni več spregovorila,« je pozneje povedala Mirianina sestra Naiza.

Po zaužitju jajc se je prvi začel slabo počutiti sedemletni deček, ki so ga nemudoma odpeljali v lokalno bolnišnico. Umrl je nekaj ur po sprejemu, njegova mati pa je začela kazati simptome, ko je bila še z njim v bolnišnici. Njene roke so naj bi začele postajati vijolične, težko je dihala, zato so jo premestili na oddelek intenzivne nege. Tudi 13-letno Evelyn so kmalu sprejeli na urgenco s podobnimi simptomi kot njena mama. Mati in hči se zdaj naj bi borili za življenje v občinski bolnišnici v mestu Imperatriz, poroča Mirror.

Policija je sprožila preiskavo tega pretresljivega primera in ugotovila, da je bila najverjetneje prav sladkarija vzrok smrti dečka. Čokoladna jajca so bila poslana na analizo. Civilna policija Maranhaoa je potrdila, da je bila Barbosa v preteklosti v zvezi z Mirianinim bivšim možem in očetom njenih dveh otrok, Rafaelom Silvo.