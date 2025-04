Martin Golob: Redno hodim k spovedi

Letošnje leto je za Martina Goloba, župnika v farah Grosuplje, Lipoglav in Polica, nekaj posebnega. To se čuti tudi v pogovoru. Njegov mlajši brat bo junija posvečen v duhovnika. Martin ne skriva ponosa in veselja. Pravi, da je za njim zelo globoko doživet postni čas, 40-dnevne priprave na največji krščanski praznik. Martin se velike noči veseli, v pogovoru pa tudi iskreno o smislu trpljenja. Kakšen je bil vaš post, čas priprave na veliko noč? Postni čas je adrenalinski čas. Jaz sem si zadal tri cilje. Danes lahko rečem, da sem bil pri dveh uspešen, pri tretjem malce manj. Tako sem 40 dni do...