Širijo se posnetki, Rusi lovijo moške po fitnesih in jih pošiljajo v vojno (VIDEO)

Med večernim treningom v fitnes centru Spirit Fitness v jugovzhodni Moskvi so obiskovalci nenadoma prejeli ukaz, naj ležejo na tla, poroča Telegraph. To ni bil del vadbe, ampak ukaz ruske policije, ki je iskala nezakonite migrante in tiste, ki bežijo pred mobilizacijo. Po besedah zagovornikov človekovih pravic se takšne racije že tedne izvajajo v številnih ruskih mestih, začele pa so se še pred tem, ko je Vladimir Putin podpisal ukaz o mobilizaciji 160.000 moških v okviru rednega spomladanskega vpoklica, največjega od leta 2011.

Priče navajajo, da policisti v fitnesih ločujejo domačine in tujce. Ruse odpeljejo v vojaške urade, kjer preverjajo njihovo vojaško evidenco. Tujce obtožijo kršitev imigracijskih predpisov in jim ponudijo dve možnosti: deportacijo ali prijavo v vojsko, piše Current Time, neodvisna ruska medijska platforma. Posnetek racije v Spirit Fitnessu 30. marca prikazuje desetine moških in žensk, ki ležijo na trebuhu z rokami nad glavo. Nekaj dni kasneje so racijo izvedli tudi v drugi poslovalnici istega fitnesa. Priče so za Current Time povedale, da so ženske izpustili, moške pa razvrstili po etnični pripadnosti in narodnosti, nato pa so morali pokazati dokumente.

»Tekel sem na tekočem traku, gledal oddajo, nikomur nisem ničesar naredil,« je za Telegram kanal msk1_news povedal eden izmed obiskovalcev fitnesa. »Nenadoma me nekdo potreplja po rami. Skočim s traku in vidim, da vsi ležijo na tleh, obrnjeni z obrazom navzdol.« Spirit Fitness dogodka ni komentiral, vendar so zaposleni za medije povedali, da racije postajajo nekaj običajnega.

Med racijami ločujejo domačine od tujcev, pregledujejo vojaške evidence in ponujajo izbiro: deportacija ali služenje v vojski. Incidenti so postali pogosti, zlasti v t. i. "etničnih fitnesih", ki jih obiskujejo pretežno migranti.

Emily Ferris, poznavalka Rusije z britanskega inštituta RUSI, je za Telegraph povedala, da so metode "odprto agresivnejše", kot jih je večina Rusov vajena. »Kremlj uporablja prisilne metode. Delavcem v tovarnah na primer sporočajo, da bodo izgubili službo, če se ne prijavijo za vpoklic,« je povedala Ferris. Kremlj uporablja tudi taktiko "korenček in palica", saj ponuja velike finančne spodbude za privabljanje novih vojakov. Najnovejša raziskava Janisa Klugea z Nemškega inštituta za mednarodne varnostne študije je pokazala, da se je število prijav v vojsko marca močno povečalo.

»Rusija ni pripravljena na mir«

Povečanje števila prijav je deloma posledica večjih finančnih spodbud, ki jih ponujajo regionalne oblasti za izpolnitev kvot. Vsaka ruska regija je vsaj enkrat lani zvišala bonus za prijavo, številne pa so to storile ponovno januarja. Trenutno se dnevno prijavi med 1000 in 1500 prostovoljcev, medtem ko jih je bilo pred letom dni okoli 600 na dan, trdi Kluge. Val rekrutacij prihaja v času, ko trenutni predsednik ZDA Donald Trump še vedno išče hiter konec vojne in pogosto obtožuje ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in Ukrajino za konflikt.

A Ferris pravi, da rekrutacijska kampanja kaže, da Rusija še ni pripravljena na mir, tudi če novi vojaki ne bodo takoj poslani na fronto. Po njenih besedah Kremlj želi zavzeti čim več ozemlja, preden bo pristal na premirje. Ključno je, da ukrajinske sile še vedno nadzorujejo dele ruskih regij Belgorod in Kursk na južni meji, kar je za Moskvo nesprejemljivo, če želi podpisati premirje.

»Mislim, da bodo to zavlačevali še vsaj eno leto,« je povedala Ferris. »Ne morejo pristati na premirje v trenutku, ko je frontna črta takšna. Ta črta jim ustreza, verjetno zato potrebujejo nove rekrute. Morda bodo služili kot podporne sile, ki bodo Rusiji omogočile še en majhen premik.«