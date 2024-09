Melania Trump imenuje moževo preživetje dveh poskusov atentata »čudež« (VIDEO)

V svojem prvem televizijskem intervjuju po več kot dveh letih je nekdanja prva dama Melania Trump povedala sovoditeljici oddaje Fox & Friends Ainsley Earhardt, da je težko razumela, kaj se je zgodilo, ko je videla svojega moža, nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, »na tleh« na shodu 13. julija v Butlerju, Pensilvanija, potem ko ga je okrnila krogla morilca.

»Stekla sem do televizije, previla nazaj in gledala,« je povedala Melania o svojih takojšnjih dejanjih, potem ko ji je vodja njenega osebja povedal, da je njen mož v redu, a da je na shodu prišlo do streljanja.

»Ko sem to videla ... še nihče ni vedel, [kaj se je zgodilo],« je nadaljevala. »Ko sem ga videla na tleh, nisem vedela, kaj se je res zgodilo.«

Drugi atentat

»Videla sem na televiziji,« je upokojeni supermodel povedala o tem, kako je izvedela za drugi poskus atentata. »In takoj, ko sem to videla na televiziji, sem znova poklicala in bil je v redu, saj je bila tajna služba odlična.«

»Fantje, med katerimi je bila [skupina za golf nekdanjega predsednika], so bili fantastični. In mislim, da sta oba dogodka res čudeža,« je nadaljevala Melania.

»Če res pomislite, je bil 13. julij čudež. Toliko mali je manjkalo, da ga danes ne bi bilo več z nami,« je dodala in s prsti pokazala, kako malo je manjkalo.

Pojasnila je tudi, kdo je odgovoren za oba poskusa atentata na njenega moža.

»Slišimo voditelje opozicijske stranke in mainstream medijev, ki ga označujejo za grožnjo demokraciji in ga kličejo s ponižnimi imeni. [Oni] samo spodbujajo strupeno atmosfero in vse te ljudi, ki so jim želeli škodovati - to se mora ustaviti.«

Preiskava FBI

Ko so jo vprašali o njenem odzivu na preiskavo FBI v Mar-a-Lagu avgusta 2022, ki je bila izvedena v okviru vladne preiskave o tem, da je njen mož zadrževal zaupne dokumente Bele hiše, je Melania dejala, da jo je ta preizkušnja »jezila«.

»Ja, to me je razjezilo,« je rekla in dejanje označila za »vdor v zasebnost«.

»Način, kako je bilo storjeno, je bil, res sem bila presenečena.«

Agenti FBI so med racijo preiskali Melanijino garderobo, prečesali pisarno njenega moža in celo preiskali eno od sob njenega sina Barrona.

»Videla sem neprijetne stvari, ki jih nihče noče videti,« je povedala Melania o svoji izkušnji, ko se je vrnila v svoje izropano bivališče. »In razjeziš se, ker veš, nihče ne bi smel prenašati takšnih stvari. Neka oseba - sploh ne vem, kdo ali koliko ljudi - oni, veste, so prebrskali vse moje stvari,« poroča nypost.com.

