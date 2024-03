Angelina Jolie, kakršne ne poznamo

Ameriška igralka Angelina Jolie se je letos prvič na rdeči preprogi oskarjev predstavila kot modna oblikovalka. Njeno kreacijo, srebrno obleko z unikatno poslikavo, je nosila pisateljica in aktivistka Suleika Jaouad.

Angelina je že maja lani napovedala nov projekt, s katerim je stopila na modno sceno, na letošnji podelitvi oskarjev pa je tudi uradno debitirala kot modna kreatorka. Njena blagovna znamka Atelier Jolie je predstavila kreacijo, ki je pritegnila veliko pozornosti.

Suleika je na rdečo preprogo prišla z možem Jonom Batistom, katerega pesem It Never Went Away je bila nominirana za prestižno nagrado v kategoriji najboljša izvirna pesem.

Pozirala je v toaleti, za katero se je šele kasneje izvedelo, da gre za kreacijo Angeline in njene blagovne znamke, ki strankam omogoča sodelovanje z ustvarjalci in oblikovalci, glavni cilj je trajnostna izdelava oblačil.

Angelina je pri izdelavi omenjene obleke sodelovala z umetnikom Chazom Guestom, v uspešno sodelovanje z njim pa je preraslo sprva dobro prijateljstvo:

»Dolgo se poznava in vedela sem, da bo k projektu pristopil z veliko strasti in predanosti. Pri oblikovanju obleke sem želela videz, ki se sklada s kreativnostjo Suleike in z njeno ljubeznijo do umetnosti.

Ona je umetnica, zato je bilo logično obleko izkoristiti kot platno,« je komentirala Angelina in dodala, da ilustracija na obleki prikazuje Batista, kako »dirigira« orkestru, podoba je nastala s posebno japonsko tehniko sumi-e.

Tudi tokrat je Angelina pri izdelavi upoštevala trajnost, ki je osnova njene znamke. Njena prva kolekcija je nastala sredini 2023 v sodelovanju z modno hišo Chloé in tedanjo kreativno direktorico Gabrielo Hearst.

Mini kolekcija, ki jo je oblikovala takrat, je bila po besedah avtorice namenjena slavljenju avtentičnih vezi med ženskami.