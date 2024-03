Angelina Jolie zbolela zaradi Brada Pitta

V intervjuju za Wall Street Journal se je Angelina Jolie med drugim razgovorila o posledicah, ki sta jih zakon in ločitev od Brada Pitta pustila na njenem zdravju.

Pojasnila je, da se je kot odziv na ločitev pri njej pojavila Bellova paraliza. Gre za nevrološko motnjo, za katero je značilna začasna paraliza obraznega živca, ki je znan tudi pod imenom sedmi možganski živec.

Slednji nadzoruje obrazne izraze ter premikanje očesnih vek in mišic na čelu ter vratu.

»Moje telo se zelo močno odziva na stres,« je povedala v pogovoru in dodala: »Krvni sladkor mi podivja ter niha, pol leta pred ločitvijo pa se mi je pojavila še Bellova paraliza.«

Ta je po njenem mnenju nastala kot odziv na težave v zakonu, ki jim je sledila dolga in javna ločitev.

Jolijeva je vlogo za ločitev vložila leta 2016, sodišče je skrbništvo nad šestimi otroki dodelilo njej, Brad ima pravice do obiskov.

»To so ljudje, ki so mi najbolj blizu, so moji najtesnejši prijatelji. Smo skupina sedmih, zelo različnih oseb, kar je naša moč,« je odnos z otroki opisala igralka.

Glede na dokumente, vložene na sodišče, je leta 2016 prišlo do fizičnega obračuna med Bradom in Angelino na zasebnem letalu, v katerega so se vmešali tudi otroci, natančneje najstarejši sin Maddox.

Tiskovni predstavniki Pitta so te trditve označili za popolnima neresnične.