Adam in Behati v tretje zibata

Adam Levine je pred dnevi v tretje postal oče. Vesele novice pa s svetom niso delili novopečeni starši, informacijo je reviji People zaupal dobro obveščeni vir. Behati Prinsloo, ki je glasbeniku večno zvestobo obljubila pred slabim desetletjem, je sicer na družabnih omrežjih redno objavljala fotografije rastočega trebuha, ni pa se še odločila deliti posnetka novega družinskega člana ali članice. Tako ni znano, ali sta tudi v tretje dobila hčerko, par že ima štiriletno Gio Grace in dve leti starejšo Dusty Rose, ali pa sta se tokrat morda razveselila sina.

Škandal

Behati je novico o nosečnosti z javnostjo delila septembra, tik preden je izbruhnil škandal, ki ga je zakuhal njen mož. Oglasilo se je namreč več mladenk, ki so frontmana zasedbe Maroon 5 obtožile, da jim je pošiljal neprimerna sporočila, ena od njih, 23-letna Sumner Stroh, je celo trdila, da je imela z njim eno leto trajajočo afero. Slednje je 43-letni glasbenik ostro zavrnil, je pa priznal, da je dekletu, ki ga je spoznal na družabnem omrežju, morda res pošiljal sporočila, ki jih kot poročeni oče dveh otrok najverjetneje ne bi smel. »Šlo je za slabo presojo. Z nikomer, razen s svojo ženo, ne bi smel govoriti na takšen način. Prestopil sem mejo in svoja dejanja obžalujem, nikakor pa nikoli nisem žene prevaral ali imel s komer koli zunajzakonsko razmerje. Moja žena in moja družina mi pomenita največ na svetu,« je takrat dejal Levine in postavno Behati očitno prepričal, da se resnično kesa ter ljubi samo njo.

Oboževalce je Behati redno razveseljevala z nosečniškimi fotografijami. FOTO: Instagram

Adam se je potem umaknil iz javnosti, saj se je pred prihodom novega člana želel osredotočiti na družino in zakrpati odnos z Behati. »Resnično mu je zelo žal in počuti se osramočenega, zato je hotel narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi se njegovo družinsko življenje vrnilo v stare tirnice. K sreči mu je to uspelo, z Behati se odlično razumeta in komaj čakata, da se jima pridruži dojenček, tudi dekleti sta nestrpni in bi ga radi spoznali,« je pred časom dejal prijatelj slavnih zakoncev.

Glasbenik in devet let mlajša manekenka ter model sta v zakonski jarem skočila julija 2014 v Mehiki. Behati je po rodu iz Namibije, ko je pri 15 letih s starimi starši odšla na počitnice v Republiko Južno Afriko, pa jo je v živilski trgovini opazil iskalec talentov. Meter in 80 centimetrov visoka lepotica je po devetem razredu šolo obesila na klin ter se posvetila manekenski karieri, od takrat pa je nastopila na modnih revijah za mnoge prestižne znamke, med njimi Versace, Louis Vuitton in Marc Jacobs, njena podoba je krasila naslovnice najbolj znanih revij na svetu, nastopila je tudi v nekaj filmih, serijah in glasbenih spotih.

Starejša hči je stara šest let, mlajša pa štiri. FOTO: Instagram

Tako sta se tudi spoznala. Maroon 5 so namreč iskali dekle, ki bi nastopilo v njihovem glasbenem spotu, prijavila pa se je tudi Behati. Vloge sicer ni dobila, sta si pa z Levinom začela redno pisati elektronska sporočila in se, kot pravi 34-letnica, prek njih tudi zaljubila. V živo sta se srečala šele dva meseca pozneje in ugotovila, da želita drug z drugim preživeti preostanek življenja.