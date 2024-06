85-letni Ian McKellen izgubil ravnotežje in padel z odra

Sir Ian McKellen je izgubil ravnotežje in padel »z glavo naprej« v občinstvo na West Endu, preden je izpustil »krik, ki ledeni kri«.

85-letni igralec je padel s sprednjega dela odra tik pred odmorom med predstavo ene od Shakespearjevih dram v londonskem gledališču Noël Coward. Tiskovni predstavnik gledališča je sporočil, da si bo sir Ian »hitro in popolnoma opomogel« in da je »dobre volje«.

Sir Ian - ki v predstavi igra Johna Falstaffa - je krožil okoli prizorišča bitke, ki vključuje valižanskega princa in Henryja Percyja, ko se je spotaknil in padel z odra. Ob pristanku na tla je zavpil od bolečine, navzoči pa so mu hitro priskočili na pomoč.

Charlie Johnson, novinar za Kingston Courier, ki je bil med občinstvom, je za ITV povedal: »Ko smo se približevali odmoru predstave, se je odvijal prizor bitke. Prižgale so se stroboskopske luči, nato pa se je vse stemnilo, na tej točki smo lahko videli silhueto sira Iana, ki je padel z odra. Mislim, da je nogo postavil predaleč, izgubil ravnotežje in padel.«

Evakuirali gledališče

Drugi gledalec, ki je predstavo gledal z balkona, je za MailOnline povedal, da so se po padcu luči prižgale zelo hitro, zastor se je zaprl, obiskovalce pa so prosili, naj zapustijo dvorano.

Po padcu so se hitro luči prižgale, zastor pa se je zaprl. FOTO: Hannah Mckay Reuters

Med prizorom so bile po odru razmetane razbite opeke in bodala iz bitke, ob kar se človek zlahka spotakne. »Ljudje so takoj vstali, prvi dve vrsti sta se pognali, da bi mu priskočili na pomoč, in vsi so bili šokirani,« je še dejal očividec.