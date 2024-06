Gorska reševalna služba polne roke dela: v plesnih čevljih takole zarinil v greben (FOTO)

Dežurna ekipa za reševanje v gorah je s policijskim helikopterjem v nedeljo imela štiri zahtevna reševanja, v zdravstvene ustanove pa so odpeljali več poškodovancev. S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili štiri primere, ki so jih obravnavali. Reševali so tudi z Gorske reševane službe Tržič in drugih.

Reševali so ga dva dni

Na Kriških podih je reševalna ekipa s policijsko helikoptersko posadko posredovala že takoj zjutraj in s transportom gorskih reševalcev ter dveh Čehov, starih 32 let, v Trento zaključila dvodnevno reševanje, ki se je odvijalo v okolici Razorja. Eden od tujcev se je zaradi neustrezne opreme že v petek poškodoval na Sedlu Planja, nato pa sta oba odlašala s klicem na pomoč vse do sobote popoldan, ko sta obtičala nad snežišči.

FOTO: PU Nova Gorica

Pohodnik si je pri zdrsu na skalnati poti poškodoval nogo. Policijski helikopter je zaradi slabega vremena v soboto kljub več poskusom lahko pomagal samo s transportom reševalcev pod kraj nesreče, ti pa so nato z zahtevnim klasičnim reševanjem tujca v nedeljo zjutraj prenesli do spodnjega Kriškega jezera, kjer ga je prevzel helikopter.

70-letnik padel, težave pri lebdenju helikopterja povzročal veter

Na območju Gorenje Trebuše je nedeljka ekipa s policijskim helikopterjem rešila 70-letnega Slovenca, ki je padel v Paternolijevi grapi proti Poldanovcu. Med hojo se mu je pod nogami odlomila skala. Posadka helikopterja je zaradi velike zahtevnosti terena in globine grape pri dvigu ponesrečenca v helikopterski vreči morala uporabiti vseh 88 metrov jeklenice, težave pa je povzročal tudi veter, ki je na višini lebdenja helikopterja pihal s hitrostjo okoli 40 km/h.

FOTO: Pu Nova Gorica

Nesreča pri soteskanju

V tretjem reševanju je ekipa posredovala v nesreči pri soteskanju v kanjonu Sušec pri naselju Srpenica na Bovškem. Okoliščine kažejo, da je 43-letna udeleženka soteskanja, državljanka Madžarske, pod nadzorom vodnika neprevidno skočila v vodo in si poškodovala nogo. Tudi v tem primeru je bila zaradi zahtevnosti terena in globoke grape za reševanje uporabljana skoraj celotna jeklenica. Tujka je bila ustrezno opremljena, vodnik pa je imel zahtevana dovoljenja.

FOTO: PU Nova Gorica

Nesreča jadralnega padalca

Ravno ob pristanku na Brniku ob 20.40 uri pa se je posadka policijskega helikopterja z ekipo odzvala še na četrto reševanje in obravnavala tudi nesrečo jadralnega padalca na Planjavi pri Kamniškem vrhu. Okoliščine pri jadralnem padalcu kažejo na težave s padalom in padec z višine na strmo travnato pobočje.

Vsi ponesrečenci so bili ustrezno oskrbljeni in prepeljani v zdravstvene ustanove. Tuja krivda ni bila ugotovljena v nobenem primeru, prav tako ni nihče življenjsko ogrožen.

Reševali štiri mlade pohodnike v Žrelu

Gorska reševalna služba Tržič je v nedeljo reševala štiri mlade pohodnike. Kot navajajo, so pot zgrešili že spodaj, namesto desno, »so zarinili direktno po grabnu, nakar so se na 1.450 metrih nadmorske višine zaplezali v neprehodnem, strmem terenu, od koder so poklicali na pomoč«.

Pri sestopu iz preplezane smeri sta jih še pred našim prihodom našla člana AO Tržič, ki sta do našega prihoda že potegnila tri pohodnike na varno. Četrto članico so rešili s spustom. Reševalci so ekipo štirih pohodnikov pospremili do izhodiščne točke. »Bili so brez opreme, s slabimi čevlji, na kar smo jih tudi opozorili,« so zapisali na facebooku, nekdo pa je dodal, da so imeli obute plesne čevlje namesto pohodniških.

Gorski reševalci in policisti pozivajo vse pohodnike na:previdnost, pazljivost, opremljenost, zbranost in odgovornost.