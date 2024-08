Zaradi Trumpa in Harrisove preložili podelitev videonagrad MTV

Podelitev glasbenih videonagrad MTV (MTV Video Music Awards) običajno pritegne veliko gledalcev, a letošnjo so za en dan preložili zaradi načrtovanega televizijskega soočenja ameriških predsedniških kandidatov Donalda Trumpa in Kamale Harris, ki naj bi bilo 10. septembra. Razkrili so tudi prve nastopajoče.

Shakira je prejela nagrado na lanski prireditvi v New Jerseyu. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Datum televizijskega soočenja so objavili prejšnji teden, glasbena postaja pa se želi izogniti prekrivanju obeh dogodkov. Oboževalci MTV bi morali izkoristiti priložnost in si ogledati razpravo med demokratskim in republikanskim kandidatom, so ocenili.

11. septembra bo podelitev.

Za podelitev nagrad 11. septembra so napovedali prve zvezdniške nastope, med njimi bodo pevke Camila Cabello, Sabrina Carpenter in GloRilla.

Z največ možnostmi za zmago bo na dogodek prišla pop zvezdnica Taylor Swift; 34-letna glasbenica na seznamu kandidatov vodi z desetimi nominacijami, med drugim v kategorijah za videospot, izvajalca leta in pesem leta. Največ nominacij ji je prinesla pesem Fortnight z albuma The Tortured Poets Department.

Pri uspešnici je sodeloval tudi raper Post Malone, ki si je tako skupaj s sodelovanjem s country zvezdnikom Morganom Wallenom pri pesmi I Had Some Help prislužil devet nominacij. S po šestimi možnostmi za nagrado bodo na podelitev prišli Ariana Grande s pesmijo We Can't Be Friends, Sabrina Carpenter s pesmijo Espresso in Eminem s pesmijo Houdini.

Podelitev bo potekala v UBS Areni na Long Islandu v New Yorku. Prenos v živo bo na MTV ob 20. uri. Najprestižnejše vstopnice, čisto blizu odra, stanejo 3750 dolarjev oziroma okoli 3400 evrov.

Nagrade pri MTV podeljujejo od leta 1984. Podelitev kipcev, ki prikazujejo figuro astronavta z zastavo MTV v rokah, poteka na severu zvezne države New York. Oboževalci lahko za svoje favorite glasujejo na spletu.

Najdražje vstopnice stanejo okoli 3400 evrov.

Obiskovalci vselej pričakujejo, da se bo zgodilo kaj žgečkljivega, škandaloznega in nepozabnega. Tako se s prejšnjih podelitev denimo spominjamo Kanyeja Westa, ki je prekinil zahvalni govor Taylor Swift za najboljši videoposnetek, in poljuba Britney Spears in Madonne.

Letos bo sicer potekala tudi evropska podelitev nagrad MTV, ki je lani, ko bi morala biti v Parizu, odpadla. Organizatorji so odpoved utemeljili z »nestabilnimi razmerami v svetu«, pri čemer so izpostavili »uničujoče dogodke v Izraelu in Gazi«. Ti sicer še trajajo, a očitno so se letos odločili, da prireditev klub temu bo, in sicer 10. novembra v britanskem Manchestru.