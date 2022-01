Zadnji skupni film Musevskega in Žužka (FOTO)

Film Zastoj Vinka Möderndorferja velja za zadnji film, v katerem nastopa leta 2020 tragično preminuli igralec Peter Musevski, hkrati pa je poslednji film Igorja Žužka, ki je umrl istega leta.

Oče in hči na platnu in v resničnem življenju – Mila in Uroš Fürst.

Projekcija je na ogled v sklopu projekta Naši filmi doma, ki ga Slovenski filmski center v sodelovanju s Cankarjevim domom organizira od jeseni 2017. Zastoj, ki pripoveduje o srečanju dveh zakonskih parov z različnih polov družbene lestvice, ki pa ju nesreča v eni noči poveže in združi, je na sporedu v Linhartovi dvorani.

Möderndorfer je dobil v Aleksandriji prvo nagrado za režijo, Mirjam Korbar pa je bila v Mostarju nagrajena za najboljšo žensko vlogo. Uroš in Mila Fürst, oče in hči, tudi v filmu igrata očeta in hčer.