Za zmagovalno pesem posneli video

Radio Si, edini radijski program za tujo javnost v Sloveniji, je februarja objavil nov natečaj za glasbene skupine RADIO Si 2024 Standouts, ki so ga popestrili z gostovanji uveljavljenih skupin in koncerti lanskih zmagovalcev natečaja na Radio Si Main Stageu. Radio Si namreč že vrsto let slovi prav po odlični in izjemno pestri glasbeni opremi svetovne in slovenske produkcije, s čimer so se pomembno uveljavili med slovenskimi izvajalci.

Tudi letos so se lahko ti prijavili z demoposnetki ene skladbe v slovenskem in/ali ene v tujem jeziku. V dobrem mesecu se je odzvalo kar 107 slovenskih izvajalcev z novimi avtorskimi skladbami. Zdaj so znani zmagovalci natečaja, to so Ember s skladbo Enosmerna, Eva Pavli s pesmijo S tabo in Žan Videc s skladbo Med oblaki. Avtorji izbranih skladb dobijo priložnost te posneti v Studiu 22 RTV-centra Maribor, kot so zapisali na spletni strani MMC RTV Slovenija, pa jeseni še možnost koncertnega nastopa na RADIO Si Main Stageu.

Tričlanska zasedba Ember, ki prihaja iz Dolenjske (Davor Vovko, Nejc Hodnik in Nik Švalj Pleskovič), je za zmagovalno pesem Enosmerna že posnela videospot. Skladba govori o tem, kako smo včasih zavoljo sprejetosti pripravljeni spremeniti svoj značaj, ter o spoznanju, da smo vsi krvavi pod kožo, jasno pa je tudi sporočilo videospota. »Ne glede na status v družbi smo vsi na isti ladji,« sporočajo fantje. Video prikazuje, kako smo vsi žrtve novega sveta in brezkompromisno verjamemo serviranim informacijam, medtem ko vsi hodimo v isto smer in nas čaka enaka usoda.

Tričlanska glasbena skupina

Na začetku videozgodbe se nomada prikazuje kot apatičnega človeka, ki hodi, na videz brez cilja, v puščavni prostranosti planine Mjesec na otoku Krk. Davor kot pobesneli Cyber Max predstavlja pošast, diktatorja, ki mu vsi želijo ugoditi, svoje podanike pa nadzoruje z ustrahovanjem. Na drugem polu puščavnik predstavlja preprostega, iskrenega človeka, brez maske in skritih agend, ki se ne pusti voditi in gre le mirno mimo.

Ember so tričlanska glasbena skupina iz Šentjerneja, ki ustvarja indie rock glasbo. Sestavljajo jo pevec in kitarist Davor, ki je tudi avtor besedil, Nejc na bas kitari in Nik na bobnih. Na slovensko glasbeno sceno so stopili s skladbo Pepel, s katero so poželi uspeh na radijskih postajah, saj je bila v 2021. najbolj predvajana na Valu 202. Sledil je izid drugega singla Sam, tretjega z naslovom Cukr so ustvarili s priznanim mojstrom zvoka Petrom Penkom, nadaljevali z radijsko prav tako odlično sprejeto skladbo Katarza, zdaj pa predstavljajo Enosmerno, ki že diši po debitantskem albumu.