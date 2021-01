Vsak teden vsaj en nov film

Zveneča imena

Med težje pričakovanimi je akcija Red Notice z zvezdniško igralsko zasedbo. FOTO: Osebni Arhiv

52 igranih filmov je v angleščini, deset v tujih jezikih ter osem animiranih.

Netflix je svojim naročnikom ponudil odličen razlog, čemu naj še naprej plačujejo mesečno naročnino, drugim pa, čemu naj se pridružijo družini, ki šteje že več kot 195 milijonov članov. Ali, natančneje, dal jim je (najmanj) 70 odličnih razlogov. »Leto 2021 začenjamo z velikanskim bumom! Izbor filmov za letošnje leto bo presenetil in navdušil filmoljubce po vsem svetu,« so skoraj s trkanjem po prsih napovedali pri platformi pretočnih vsebin. Verjetno precej upravičeno, saj je vodja Netflixove produkcijezdaj razkril strategijo, ki so si jo zastavili. Vsak teden bodo namreč postregli z vsaj enim novim, svežim filmom! Za zdaj pa so razkrili že naslove 70, ki bodo v naslednjih 12 mesecih prvič prišli do občinstva.Čeprav se produkcija zaradi pandemije v minulem letu precej opoteka, pa je to očitno veliki trenutek za Netflix, ki le še pridobiva zagon. S svojim urnikom za leto 2021 je namreč daleč presegel urnike premier filmskih studiev in drugih platform za pretočne vsebine. Zgolj za primerjavo – v predpandemskih časih, leta 2019, je Warner Bros denimo premierno prikazal 21 filmov, studio Disney pa dva manj.Med filmi, ki jih bodo pri Netflixu predvajali, je 52 igranih v angleščini, deset v tujih jezikih ter osem animiranih, razpršeni pa so po najrazličnejših žanrih, od romantičnih komedij in dram do akcije, znanstvene fantastike ter srhljivk. »Ko dosežeš občinstvo po vsem svetu, poskušaš zadovoljiti vse te najrazličnejše okuse in ustvarjati filme, ki jim bodo všeč. In okus ljudi po svetu se močno razlikuje,« je dejal Stuber in nadaljeval, da so predvsem romantične komedije tiste, ki jim zaigrajo na dušo in srce, pri čemer je izpostavil velikanski uspeh, ki sta ga lani želi zabavni romanci To All The Boys I've Loved in Kissing Booth. Hkrati pa je – tako jimje pokazalo minulo leto – močno priljubljen žanr akcijskih filmov. Potem pa je še vse vmes. »Filmski okus ljudi po svetu je nadvse raznolik, vsak pa si želi pogledati nekaj dobrega.« Zaradi česar velikopotezna strategija premier kot po tekočem traku.Ni vse v obsegu, pomembna je tudi kakovost. In očitno pri Netflixu ne skoparijo niti z njo, saj bomo v filmih, ki jih napovedujejo za letos, lahko gledali vrsto najodmevnejših imen Hollywooda, odindoin. Kar pa je šele začetek zvenečega igralskega seznama. Prav nič ne zaostaja seznam režiserjev, saj se bo v naslednjih mesecih zvrstilo tudi nekaj filmov nagrajenih filmarjev, kot so(The Power of the Dog),(The Hand of God) in(Don't Look Up), za piko na i pa še režijski prvenecMed filmi, za katere je Stuber prepričan, da bodo vzbudili precejšnje zanimanje, z nekaj nestrpnosti pa jih komaj čaka tudi sam, je izpostavil akcijo Red Notice, med družinskimi filmi Yes Day zv glavni vlogi, prepričan pa je tudi, da bodo ljudje z obema rokama zagrabili film, ki bo postregel z zombijevsko poslastico.