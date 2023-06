Večni lik iz grozljivk je rokavice z ostrimi rezili dokončno odložil (FOTO)

Robert Englund je nanizal veliko odmevnih filmskih in televizijskih vlog. Sedel je tudi že na režijskem stolčku. In posodil glas likom iz videoiger. A tisto, s čimer je spisal zgodovino in ga je povzdignilo v ikono, je njegova upodobitev morilca iz sanj Freddyja Kruegerja. Misel na njegov zlovešči stopljeni obraz, nekoliko zastrt z rjavim klobukom, večni črtasti pulover in smrtonosne rokavice z dolgimi, ostrimi rezili namesto prstov mnogim ne pusti spati. »Vem, kdo so ikone. Jaz to nikakor nisem. Morda je Freddy Krueger, a ne tudi jaz. Jaz sem zgolj značajski igralec, ki je imel velikansko srečo.«

Robert Englund bi se pa z veseljem pojavil v kakšni manjši vlogi. FOTO: Jure Banfi/Jure.banfi@gmail.com

V lik morilca otrok, ki na svoje mlade žrtve preži v njihovih sanjah, se je Robert prvič prelevil leta 1984. Ob pičlem proračunu en milijon jih je grozljivka Mora v Ulici brestov v režiji Wesa Cravena nato zaslužila kar 57 in se zacementirala kot ena najboljših grozljivk vseh časov. Bila pa je tudi temeljni kamen franšize osmih filmov. In v vseh je psihotičnega klavca iz nočnih mor zaigral Englund.

V zvezdniku vidi svojega naslednika. FOTO: John Nacion/startraksphoto.com

Englund meni, da je prav Mora v Ulici brestov žanr grozljivke iz nekoliko stranskega povzdignila v bolj cenjeno in spoštovano filmsko zvrst. »Grozljivke so punk rock filmske industrije. Šund se je prepoznalo kot odlično sestavino. V kulturnih sferah se je uvidelo, da je dovolj prostora tudi za šund in melodramo, s tem pa so se vrata odprla grozljivkam.«

V Freddyja se je danes 75-letni igralec nazadnje preobrazil pred dvema desetletjema, v filmu Freddy vs. Jason iz leta 2003, ki je pravzaprav križanec dveh kultnih grozljivk. Leta 2010 pa so filmarji franšizo sklenili obuditi s predelavo originala iz leta 1984, v kateri pa je Freddyjev lik prevzel Jackie Earle Haley. A čeprav je bil film finančno uspešen, je oboževalce razočaral.

8 filmov je posnel kot Freddy Krueger.

»Jackie je odličen igralec. Mislim, da je bila težava v tem, da so Freddyja iz morilca otrok spremenili v nekoga, ki otroke zlorablja,« je ob tem pripomnil Englund, ki razmišlja, da bi bilo filme o Freddyju, če se jih bodo še lotili, morda zanimivo prenesti v sodoben čas spletnih vplivnežev in napredne tehnologije. A tudi če bi novemu nadaljevanju filmski studii prižgali zeleno luč, si Englund ne bi več nadel morilskih rokavic. »Prestar in pretrd sem, da bi še lahko igral Freddyja. Pretepaških scen preprosto ne zmorem več. Dajejo me bolečine v hrbtu in vratu, desno zapestje je artritično.«

Nedvomno eden najslavnejših in večnih likov iz grozljivk

A kakšno manjšo, stransko vlogico v novem filmu o Freddyju bi še z veseljem sprejel. Še zlasti če bi Freddyjevo žezlo lahko predal Kevinu Baconu, ki bi bil po Englundovi oceni fantastičen Freddy. »Kevin spoštuje žanr grozljivk in je odličen telesni, izrazni igralec.«