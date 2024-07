V Mariboru je odmevala Bella Ciao

Casa de papel oziroma Money Heist, najuspešnejša španska serija zadnjih let, je bila nedvomno največja Netflixova uspešnica med epidemijo, pozneje pa so posneli še nadaljevanja in serijo Berlin, ki je prav tako povezana z najbolj vznemirljivo zgodbo zadnjih let. Za potrebe snemanja so iz naftalina potegnili staro partizansko koračnico Bella Ciao, ki jo je izvedla argentinska trubadurska zasedba La Fanfarria del Capitan. Ravno ti argentinski popotniki, ki zase pravijo, da so kot nomadi, so minuli konec tedna gostovali v Sloveniji. Obiskali so Slovenj Gradec, Ptuj in si za končno destinacijo v naši deželi izbrali mariborski avditorij v Minoritih. »Naš cilj je, da potujemo po svetu, se imamo lepo, ljudem vlivamo dobro voljo ter posnamemo svoje prigode za naš YouTubov kanal,« pravi pevka Victoria Cornejo, ki je pod mariborskim nebom zapela še nekaj balkanskih skladb, ovitih v španske ritme. »Z novo zasedbo, v zadnjih letih smo namreč zamenjali veliko članov, smo vadili v ljubljanskem studiu,« nam je še zaupala energična Cornejeva.

Legendarni mariborski glasbenik in fotograf Slavko Rajh ter fotograf Boštjan Lah

Tonski tehnik Gaber Lesjak in Alen Kirbiš, ki je leta 2020 v Dallasu Dončiću in Dragiću zapel himno.

Direktor Lunosa Uroš Fonovič z ženo Mileno