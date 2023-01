Tretja zlata rola za Gajin svet 2, film že med deset najbolj gledanih slovenskih filmov vseh časov

Kolosej in Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev sta ekipi družinske romantične komedije Gajin svet 2 podelila tretjo zlato rolo. Nagrado so sprejeli člani filmske zasedbe z režiserjem Petrom Bratušo na čelu. Drugi del filmske zgodbe o navihani Gaji si je od konca avgusta, ko je bila premiera v ljubljanskih Križankah, ogledalo 76.464 gledalcev. S to številko se Gajin svet 2 uvršča med deset najbolj gledanih slovenskih filmov vseh časov.

Filmsko nagrado, ki jo najbolj gledanim slovenskim filmom podeljujejo od leta 2001, je ekipa prejela od predstavnika Koloseja Damjana Smodiša ter člana Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, režiserja Jureta Matjažiča. »Izjemno vesel in počaščen sem, da so naše delo nagradili in ga še nagrajujejo gledalci. Lanska jesen je bila za slovenski film izjemna. Tri slovenske filme si je v kinih ogledalo kar 270.000 gledalcev, kar se v zgodovini slovenskega filma še ni zgodilo. In to kljub resni konkurenci iz Hollywooda. S tem slovenski gledalci pošiljajo pomembno sporočilo odločevalcem, ki upravljajo denar bodočih filmskih projektov. Še bolj verjamem, da Slovenci radi gledamo kakovostne, zanimive in raznovrstne slovenske filme,« je ob podelitvi povedal režiser.

Režiser Peter Bratuša in igralka Uma Štader, ki je v drugem delu odlično upodobila Gajo.

Podelitve se je poleg njega udeležila glavnina igralske zasedbe. Mladim filmskim zvezdnikom Umi Štader, Eneju Černetu Berčiču, Neži Smolinsky, Gitici Jakopin, Jerneju Marklju in Vitalu Deuu so se pridružili tudi igralci Sebastian Cavazza, Ajda Smrekar, Lotos Vincenc Šparovec, Matej Zemljič in Katja Ogrin, manjkali pa niso niti člani filmske ekipe, med njimi soscenaristka Špela Levičnik Oblak, producent Jaka Pokorn, direktor fotografije Dominik Istenič in montažer Jan Lovše.