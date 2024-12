To je 12 skladb, ki se bodo potegovale za nastop na evrovizijskem odru

Strokovna komisija je izbrala 12 pesmi, katerih izvajalci se bodo 1. februarja potegovali za nastop na velikem evrovizijskem odru v švicarskem Baslu. Za vsak slučaj so izbrali še dve dodatni.

Izmed prijavljenih izvajalcev so se tako na izbor EMA 2025 uvrstili Eva Pavli s skladbo Niti, KiKi s skladbo U-ou!, Jon Vizetič z Vse ti dam, Trine z Grace, Klemen Slakonja s How much time do we have left, Žan Videc je žirijo prepričal s pesmijo Pusti da gori, Anna s Čao, July Jones z New Religion, ZveN s skladbo Divja, PolarAce s Kind, Astrid & The Scandlas s Touche ter RAI s Frederisk's Dead.

Izbor bo 1. februarja

Nekateri so se, kot je razvidno že z naslovov skladb, odločili, da bodo Slovenijo predstavljali v materinem jeziku, drugi v angleščini, zmagovalna skladba, s katero bo izvajalec nato maja predstavil našo domovino v Švici, pa bo izbrana v dveh krogih glasovanja.

V prvem bo svoje mnenje in glas oddalo pet petčlanskih strokovnih komisij, glede na njihove glasove so bosta v drugi krog uvrstili dve skladbi, in sicer tisti dve, ki bosta imeli najvišja seštevka ocen pri glasovanju vseh petih žirij. V drugem krogu bosta izvajalca vsak svojo skladbo predstavila še enkrat, zmagala pa bo tista, ki ji boste največ glasov namenili vi, gledalci in poslušalci.