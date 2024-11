Ne boste verjeli, kaj je storil Klemen Slakonja!

Čeprav že več let poslušamo, da je sodelovanje Slovenije na izboru pesmi za Evrovizijo potrata časa in denarja, pa se sodelovanju, kot kaže, še ne bomo odrekli. RTV Slovenija je namreč konec oktobra objavila vabilo vsem zainteresiranim glasbenikom, ki se lahko do 25. novembra prijavijo k sodelovanju na izboru Ema 2025. Med prijavljenimi bo nato komisija izbrala 12 skladb, ki se bodo predstavile na prihodnje leto Emi.

In med tistimi, ki se bodo borili za mesto v delegaciji, ki bo naslednje leto odpotovala v Švico, bo tudi Klemen Slakonja. Vrhunski igralec, komik, imitator in glasbenik, je podlegel »pritiskom« znancev in prijateljev ter oboževalcev, ki so ga že dalj časa pregovarjali, naj se prijavi na Emo, ter to tudi storil. Dokaz je v obliki fotografije objavil na družabnem omrežju.

Z objavo je Slakonja požel nemalo navdušenja, za pogum pa so mu čestitali tudi mnogi stanovski kolegi, med njimi Domen Valič, Mojca Fatur in Jernej Kuntner. Glede na uspehe, ki jih je Klemen Slakonja požel s svojimi glasbenimi spoti na portalu Youtube, ni dvoma, da bo prepričal tudi strogo žirijo ter nato še gledalce in poslušalce. Morda celo tiste izven meja naše domovine.